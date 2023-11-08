AOI設備廠由田Q3毛利率62%創高 Q4營收可望攀高

AOI 設備廠由田新技 (3455-TW) 第三季營收下滑，年衰退高達 55%，但毛利率衝上 62.16% 高點，由由今 ( 8) 日公布最新財報，第三季稅後純益 1.11 億元，季增 9.41 倍，年減 56.47%，每股純益爲 1.86 元，前三季每股純益爲 2.36 元。由田預估，第四季營收可望逐季成長，創今年單季高點。

由田第三季 4.15 億元，毛利率 62.16%，季增 3.4 個百分點，年增 6.73 個百分點，稅後純益 1.11 億元，季增 9.41 倍，年減 56.47%，單季每股純益爲 1.86 元。

由田前三季營收爲 11.89 億元，毛利率 58.86%，年增 3.54 個百分點，稅後純益 1.41 億元，年減 73.09%，每股純益 2.36 元。

由田表示，2023 年以來總體經濟疲弱、終端需求低迷導致消費市場買氣不佳，從系統廠到供應鏈業者均面臨庫存水位過高、拉貨力道不足的影響，連帶使客戶對設備的評估拉長，加上公司受部分客戶延後拉貨影響，全年營收表現持續蹲低盤整。

由田近年產品組合調整有成，持續將目標著眼於載板與半導體市場，在產品優化帶動下，毛利率表現已有顯著提升，同時透過產品的深化與廣化，有效提升公司的市占率。

由田指出，隨著 PCB 及半導體產業產值 2024 下半年可望重啟成長、客戶轉移至東南亞建廠帶動設備需求等利多因素下，加上顯示器設備訂單明年可對營收作出貢獻，整體獲利漸趨健康，明年營運可望先蹲後跳，2024 全年業績與獲利展望仍持樂觀態度。