【量大強漲股整理】聯發科再創新高，IC設計有機會掀起比價效應?AI股全面反攻下，有機會反彈?

美股周二收高，今日台股開高震盪走高，終場上漲 55.88 點，收在 16740.83 點，成交量 2744.33 億元。

看一下三大法人: 外資買超 37.33 億元，呈現連 5 買；自營商買超 6.18 億元，為連 5 買；投信買超 14.55 億元，為連 15 買；三大法人合計買超 58.06 億元。

台股今日在 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科等電子權值股穩步走高下，帶動 IC 設計、AI 族群同步上攻，電子成交比重逼近八成，盤中衝上 16775.23 最高、上漲 90.28 點，指數再創波段新高，收量增紅 K 棒，日 K 連六紅，並重返 16700 點整數關卡，不僅站穩所有均線之上，均線更是呈現多頭排列，外資回頭連五買，投信連 15 買，技術面籌碼面偏多，多頭確立之下，維持偏多看待，

未來若量能能有效放大至三千億元，挑戰萬七指日可待。

個股方面，(2330-TW) 台積電，震盪收紅，盤中達 557 元最高，終場收漲 1 元、(2454-TW) 聯發科，為三雄中最強勢，不僅突破 900 元整數關卡，盤中更來到 916 元大關，創下 17 個月以來新高；這檔 IC 龍頭股，佳螢不僅領先在經濟日報公開預告，VIP 大資金會員領先進場! 從 828=>916，更從八字頭噴到九字頭!

再度驗證佳螢選股冠軍的實力!

聯發科領軍下，IC 設計族群活蹦亂跳，(3122-TW) 笙泉，亮燈漲停鎖死、

、(3227-TW) 原相，一度觸及漲停、(5274-TW) 信驊，也有不錯表現，上漲逾 4% 以上，AI 概念股氣勢如虹， (2382-TW) 廣達，飆漲超過半根停板領軍， (2059-TW) 川湖，強攻漲停、(3231-TW) 緯創、(3443-TW) 創意，同步大漲超過 4%、AI 伺服器液冷系統商，(6933-TW)AMAX-KY，周三以每股 96 元掛牌上市，鴻海集團為大股東之一，蜜月行情甜翻，盤中衝上 238 元最高，大漲；

147.39%，電動車 PCB，(5439-TW) 高技，今天再創波段新高，11 月向來是汽車板拉貨旺季，外資投信同步吃貨，挹注股價創高表現，個股呈現輪動。



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今日影音

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【上市量大上漲股】

(2329-TW) 華泰

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(6901-TW) 鑽石生技

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(6446-TW) 藥華藥

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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