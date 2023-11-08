〈米蘭機車展亮點〉三陽首台油電PE3增程車亮相 後年量產上市

全球機車大廠盛典 2023 EICMA 於義大利米蘭登場，三陽 (2206-TW) 全台首台兼具電油功能的 PE3 增程車亮相，三陽董事長吳清源表示，此車款規劃將在 2025 年量產，在今年車展展出，先測試國際市場反應和水溫，初期銷售主力將放在台灣。

PE3 增程車搭配三陽轉投資亞福儲能所生產的鋁電池，續航里程達 300 公里，可解決車主的里程焦慮問題，吳清源強調，電車研發技術早就準備好，並於 2018 年起與中油結盟布局電動車版圖。

吳清源表示，希望由中油領軍整合帶動所有機車業者，讓加油站能同時滿足加油、充電與換電三種能源補給方案，藉此一舉翻轉國內的電、油車市場比重，並解決業者各自投入研發建置的高額成本。

亞福生產的鋁電池搭配三陽車型，已邁入成熟量產的商業化階段，吳清源說明，為配合亞福的鋁電池量產時間表， PE3 增程車預計 2025 年量產上市，至於量產規模，先觀察明年全球趨勢變化。

展望明年，吳清源將營銷重心將在全球市場，期盼油電雙發的完整產品線，可拉動外銷動能，達到雙位數成長。

三陽本次展覽主題為「Start Your Miles」，分為七大主題展區，一口氣展出 30 輛車款，除 PE3 增程概念車外，包括領先同級的 400c.c. 級距多功能跨界車款 ADXTG 400 概念車、全新一代性能跑車 New DRGBT 等各旗艦級燃油車款。