〈車市〉10月MG銷售暴增5倍 打入前10大車商榜

9 月新車掛牌數統計今 (1) 日出爐，單月銷售達 40540 台，月增 9.3%，年增 10.7%，為今年第 5 個單月超過 4 萬台的月份，買氣相當熱絡，又以國產車成長最明顯，HONDA 和三陽 (2206-TW) 旗下南陽的 HYUNDAI 年增 50% 上下，由中華車 (2204-TW) 代理生產的 MG 增幅更是超過 500%，打入前 10 大車商排行榜。

MG 是 9 月銷售大黑馬，掛牌 1787 台，月增 43.3%，年增 512%，超越 CMC 中華車和 FORD，一舉拿下前 10 大排行榜中的第 8 名，拿下市占 4.4%。

MG 指出，品牌旗下休旅雙雄 HS、ZS 接力導入台灣市場後，連續 5 個月繳出突破千台的優異成績，累積突破 1 萬名車主，創全新里程碑。

此外，成長力也相當強勁的有 HONDA，掛牌數 3268 台，月增 33.2%，年增 45.7%，市占率 8.1%，僅次於和泰車 (2207-TW)TOYOTA，其中，CR-V 熱賣 1668 台、HR-V 賣出 720 台，為兩大銷售主力，合計占品牌銷量達 73%。

HYUNDAI 9 月掛牌數也超過 2000 台大關，達到 2077 台，月增 6.1%，年增 55.8%，上升至第 5 名，主要因 TUCSON 賣出 688 台。

累計前 10 月，前 5 大車商均為正成長，分別為 TOYOTA 102878 台，年增 0.1%，LEXUS 26113 台，年增 64.7%，HONDA 23785 台，年增 5.1%，BENZ 20324 台，年增 5.3%，HYUNDAI 19059 台，年增 53.6%。

做為國產車的銷售黑馬，MG 表示，產能已拉升至每月 1500 台以上水準，未來會逐步提升，全力縮短準車主候車時間，而 MG 全台服務據點已從去年品牌導入台灣時的 9 間展示中心、8 間服務廠配置，翻倍成長到目前共有 18 間展示中心、22 間服務廠規模，第四季將有多家全新 MG 經銷據點陸續動工，朝 5 年內達 50 間展示中心、60 間服務廠的目標邁進。