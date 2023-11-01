〈車市〉南陽衝刺電動車銷量 IONIQ現車降價10萬元

三陽 (2206-TW) 旗下南陽汽車為持續強化在國內電動車市的銷售動能，今 (1) 日宣布，HYUNDAI 電動車 IONIQ 11 月起現車降價 10 萬元，力拚在年底前衝出新一波銷量。

IONIQ 連續兩年獲世界風雲車、年度電動車和年度汽車設計三大榮耀，今年以來在全球累積銷售成長 150%，可望在年底突破 25 萬台里程碑。

南陽指出，由於品牌電動車銷售達經濟規模量，IONIQ5、IONIQ6 全車系 11 月起限時降價優惠 10 萬元，且免候車可立即將新車開回家。

IONIQ5 最受車主注意的是，首度提供 V2L(VehicleToLand) 外接供電功能，車內車外都具備雙向供電能力，將電動車充電 / 用電發揮極致，可隨時隨地滿足生活、生產、緊急用電等各式需求。

南陽說明，IONIQ5 支援 350kW 超高速充電，同級最快 18 分鐘內充滿 80% 電量，因而在全球電動車市場熱銷。

IONIQ6 同樣受惠 E-GMP 電動車全球模組化平台賦予車輛底盤平整化，搭配 2,950mm 長軸距與前後短懸吊設計，擁有超寬敞前後座車室空間。

由於 E-GMP 平台內高密度電芯電池組、高效電能管理與先進永磁同步電動馬達總成運作，創造 IONIQ6 最大馬力為 321hp，扭力峰值達 61.7kgm，加速 5.1 秒的操駕表現。