IMF上調中國今明年經濟增長預測至5.4%及4.6%

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (7 日) 將中國今明兩年經濟增長預測分別從 5% 和 4.2%，上調至 5.4% 和 4.6%，相信中國疫後復甦維持強勁，但往後將逐漸放緩。

國際貨幣基金組織在新聞稿中表示，由於中國房地產行業持續疲軟和外部需求疲軟，2024 年 GDP 成長可能放緩至 4.6%，儘管好於國際貨幣基金組織 10 月份《世界經濟展望 (WEO)》中 4.2% 的預期。

在本次 IMF 上調預期之前，中國決定批准發行 1 兆元人民幣 (1370 億美元) 的主權債券，並允許地方政府預付部分 2024 年債券配額，以支持經濟。

IMF 第一副總裁 Gita Gopinath 在聲明稿中表示，由於第三季的經濟成長強於預期，以及近期宣布的政策措施，使 IMF 將今明兩年 GDP 各上調 0.4 個百分點。

她指出，從中期來看，由於生產力疲軟和人口老化帶來的不利因素，預計到 2028 年，中國經濟成長將逐漸放緩至 3.5% 左右。

她表示，中國已採取多項措施支持房地產市場，但仍需要採取更多措施，確保轉型期間更快復甦並降低經濟成本。

Gopinath 認為，全面的政策組合應包括加速無生存能力的房地產開發商退出、消除房價調整障礙、為住房竣工分配額外的中央政府資金、幫助有生存能力的開發商修復資產負債表，並適應較小的房地產市場等措施。