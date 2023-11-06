美元下跌後拐點已到？小摩：仍需歐洲、中國經濟改善

自上周聯準會鷹派立場減弱後，美元快速下挫，儘管周一 (6 日) 亞市早盤仍維持穩定，但自歐洲早盤又轉為下跌。一些分析師看壞美元 11 月走勢，然而，這類觀點還未成為主流共識。

截至格林威治標準時間周一 08:20，美元指數下跌 0.1%，至 104.782。 美元指數上周下跌逾 1%，創 7 月中旬以來最大單周跌幅，並觸及六周新低。

美國就業數據疲軟、全球製造業數據疲軟以及較長期公債殖利率下降等其他指標，也損害了美元，同時刺激英鎊、澳元上漲，並導致日元從 150 關口的弱勢反彈。

奧克蘭 CMC Markets 市場分析師 Tina Teng 表示：「我們總是說壞消息就是好消息。」 「因此，人們預計聯準會和其他央行會更早結束升息周期，這是件好事。」

她預計美元在整個 11 月將保持疲軟趨勢。

不過，Nordea 資深外匯策略師 Dane Cekov 卻認為，上周市場反應過度，就業報告中其實夾雜好壞參半訊息。他指出，短期內美元仍可能走弱，但歐元若想繼續兌美元上漲，仍然需要某種新動能才可能達到。

摩根大通分析師指出，美元持續下跌的條件，將需要歐元區、中國和其他地區出現改善跡象，但摩根大通認為，這些地區「仍然脆弱」。

他們指出，美元近期走強的支柱已經減弱，但並未完全消失，並且最終可能在中期內重新出現，成為美元的支撐因素。

市場當前主流看法聚焦於聯準會不再升息，而且可能提前降息。期貨市場數據暗示，聯準會結束升息的可能性為 90%，首次寬鬆政策最快將於明年 6 月到來的可能性為 86%。