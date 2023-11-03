中國發改委宣示 要擴大消費需求 有信心完成全年經濟發展目標

中國國家發展改革委主任鄭柵潔周五（3 日）表示，有信心完成全年經濟社會發展的預期目標，並且要擴大內需，特別是消費需求。

據《財聯社》報導，鄭柵潔說：「我國的經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。從經濟的走勢來看，前兩個季度我國經濟運行是前低中高，第 3 季呈現運行穩定，且持續在好轉。」



以下是鄭柵潔的發言要點：

有信心、有條件、有能力高品質完成全年經濟社會發展的預期目標任務

鄭柵潔表示，隨著各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經營主體動力持續在增強，我們有信心、有條件、有能力推動第 4 季經濟持續穩定回升，高品質完成全年經濟社會發展的預期目標任務。

擴大內需特別是消費需求 持續擴大有效投資 穩住外資外貿的基本盤

鄭柵潔指出，將全面落實黨中央各項決策，精準有效實施宏觀調控，扎扎實實推動經濟高品質發展，以釘釘子精神抓落實，突出做好擴需求、強實體、防風險、保民生。

鄭柵潔說，要扎實推動已提出的宏觀政策在微觀層面落地見效。擴大內需，特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤。

鄭柵潔表示，要扎實推進現代化產業體系建設，確確實實解決部分企業的經營困難和問題；穩妥有序化解經濟金融領域的風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線；扎實做好歲末年初的民生保障工作。

將在解決制約民營經濟發展的難點、堵點、痛點問題上持續發力

鄭柵潔說，關鍵就是你要真誠真心地聽取他們的意見，然後採取務實措施，幫他們解決問題，下一步，國家發展改革委將在解決制約民營經濟發展的難點、堵點、痛點問題上持續發力。努力讓民營企業有感有得。

其實，積極信號已經開始顯現。在剛剛組建完成的民營經濟發展局，我們看到這樣一組數據，前三個季度，第二產業民間投資的增速上升到 9%，持續回暖；9 月份，私營工業企業增加值的增速，從過去一年最低點 0.5% 提高到 3.3%。