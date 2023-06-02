南俊股息約1.07元6/20除息 看旺下半年業績走強將擴產

南俊國際 (6584-TW) 今 (2) 日召開股東會，會後並敲定去年現金股息約 1.07 元在 6 月 20 日除息交易，南俊看旺下半年業績走強，因此將再增加兩條伺服器滑軌新生產線。

南俊在 5 月 18 日以每股 36 元上櫃掛牌交易，今天收盤價爲 76.6 元，漲幅達 1.12 倍，以今天收盤價計算，現金殖利率 1.39%。

南俊國際目前來自雲端伺服器營收占比已達 24%，客戶群包括從 2002 年即開始出貨的美超微 (Supermicro) 及其他伺服器品牌及資料中心廠商，經營團隊表示，近年來，伺服器營收占比能持續從 2019-2020 年的 11%-12%，提高到 2021-2022 年的 24%，除了既有客戶持續放量外，公司也全力投入與客戶共同研發新世代產品，同時積極開發新客戶。

南俊國際 2023 年第一季營收 2.87 億元，毛利率 14.25%，稅前虧損 432 萬元，稅後小虧 346 萬元，每股小虧 0.06 元。第一季虧損原因在於整體營收較去年同期下滑 41%，形成虧損。但在訂單逐漸回溫之下，預估首季將爲全年營運谷底。同時，預估今年上下半年營收比重會是 40%：60%，甚至 30%：70%。

南俊 2023 年前 4 月營收 3.77 億元，年減 43.73%。

南俊力拚 2023 年營收成長，法人預估，南俊國際今年的伺服器應用產品營收將有成長，且全年伺服器應用產品營收將有可觀幅度成長，將站穩營收的 30% 以上營收。