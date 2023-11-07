〈台股盤前要聞〉聯發科擬加碼達發、鴻海首批低軌衛星將升空 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。聯發科昨 (6) 日代子公司旭達投資公告，擬依市場價格取得達發 (6526-TW) 普通股，外界認為，此次聯發科以市場價格機制出手增加持股，象徵對達發營運極具信心，護盤意味濃厚；鴻海昨 (6) 日宣布，與德國火箭共乘發射服務商 Exolaunch 簽署發射服務協議，Exolaunc 將協助鴻海集團發射首兩顆低軌衛星。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

聯發科護盤意味濃 擬出手再加碼達發

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (6) 日代子公司旭達投資公告，擬依市場價格取得達發 (6526-TW) 普通股，額度上限為 600 萬股；由於達發現階段股價仍低於上市承銷價，外界認為，此次母公司聯發科以市場價格機制出手增加持股，象徵對達發營運極具信心，護盤意味濃厚，欲藉此強化市場投資信心。閱讀全文...

鴻海首批 2 顆低軌衛星預計 11/10 升空 Exolaunch 協助發射部屬

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日宣布，與德國火箭共乘發射服務商 Exolaunch 簽署發射服務協議（Launch Services Agreement, LSA），Exolaunc 將協助鴻海集團首兩顆衛星發射並安全部署到軌道。閱讀全文...

聯發科新旗艦晶片天璣 9300 亮相 強攻生成式 AI 應用

IC 設計龍頭廠聯發科 (2454-TW) 昨 (6) 日晚間發表全新 5G 旗艦生成式 AI 行動晶片天璣 9300，採用業界首創全大核架構設計，以台積電 (2330-TW)4 奈米製程打造，首款採用該旗艦晶片的智慧型手機預計今年底上市。閱讀全文...

筆電功率 65W 成主流 力士 MOSFET 出貨翻倍

MOSFET 業者力士 (4923-TW) 長期深耕筆電市場，隨著明年多數筆電機種的充電功率提升至 65W，電源供應器採用的 ETG 數量也跟著增加，從原本 1-2 顆提升至 3-4 顆，出貨也跟著翻倍。閱讀全文...

美光台中封測新廠啟用 將量產 HBM3E

記憶體大廠美光 (MU-US) 昨 (6) 日宣布台中四廠正式落成啟用，將整合先進探測與封測，以量產 HBM3E 及其他產品，滿足人工智慧、資料中心、邊緣運算及雲端等各類應用日益成長的需求。閱讀全文...

緯穎前三季獲利年減 17% 將在台南建新廠

緯穎 (6669-TW) 昨 (6) 日公布第三季財報，單季稅後純益 26.15 億元，季增 0.01%，每股純益 14.96 元；前三季稅後純益 85.29 億元，年減 17%，每股純益 48.78 元。另外，緯穎也將斥資新台幣 62 億元，在台南建置新廠，製造伺服器電路板及加速新產品試產與驗證。閱讀全文...

電視面板 11 月上旬全跌 1 美元 研調估單月跌 2-5 美元不等

研調機構集邦 (TrendForce) 昨 (6) 日發布 11 月上旬面板價格，電視面板全尺寸較 10 月下旬下跌 1 美元，集邦預估，電視面板 11 月全月價格下跌 2-5 美元不等，顯示器面板則以中高階機種恐率先出現價格鬆動，僅筆電面板持穩。閱讀全文...