電動車市場出現需求遲緩跡象 Fisker調整車價因應

Fisker (FSR-US) 周一 (23 日) 調降高階 Ocean Extreme SUV 的價格，同時提高兩款低價車型的價格，以應對電動車需求放緩和主導廠商特斯拉 (TSLA-US) 發起的價格戰。

現在 Ocean Extreme 在美售價將便宜約 11%，為 61499 美元，而在加拿大的售價也降低了大約相同比率至 79799 加元。特斯拉 Model Y 在美國的起價為 48490 美元。

執行長菲斯克 (Henrik Fisker) 表示：「Fisker 必須應對快速成長的電動車市場中的競爭現實。」

面對借貸成本上升和通膨高企，特斯拉為鞏固其在競爭激烈的市場中的立足點而發起的價格戰，電動車新創公司首當其衝。

Fisker 也將把低階 Ocean Ultra 和 Sport 車型的美國售價分別提高 6% 和 4%，至 52999 美元和 38999 美元。這些車型的加拿大售價也將以相同比率上漲。

該公司補充說，已經訂購或購買 Ocean Extreme 的客戶將在美國獲得 7500 美元的價格調整，在加拿大則是獲得 10200 加元的價格調整，即使車輛已經投入生產。

豪華電動車製造商 Lucid Group (LCID-US) 本月稍早推出一款更便宜的後輪驅動版本 Air Pure 轎車，起價為 77400 美元，希望能拉動需求。