Fed官員滿意非農表現 重申應繼續觀察數據

美國上月非農就業成長大幅放緩，進一步強化市場對聯準會 (Fed) 已完成升息的信心。即使對經濟逐漸恢復平衡的進展感到滿意，Fed 官員仍重申必須繼續觀察數據，來決定是否需要進一步升息。

就在美國公布 10 月工資成長放緩、失業率攀升後，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示：「勞動力市場正在放緩，這正是我們所要的，這是有幫助的。」

談到數據是否已放緩到足以讓 Fed 暫停升息周期時，他表示，這讓官員們對於經濟正在恢復平衡感到更放心，但也說不想因為一份就業報告而過度反應，重申現在決定是否需要進一步還太早，官員們必須繼續關注數據，尤其是通膨的變化。

美國勞工統計局周五 (3 日) 公布 10 月勞動力市場明顯降溫，新增就業人口從 9 月的 29.7 萬人降至 15 萬人，失業率也升至近兩年高點，達到 3.9%。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 同日受訪時則說，在思考經濟如何發展時，還有很多需要觀察的事情，Fed 應在利率變動方面保持耐心。

他說：「我的看法是，我們將維持緩慢而穩定的成長，若持續這麼做，我們現在所處的環境將具有足夠限制性，能讓通膨回到 2% 水準。」他對於 Fed 在不引發經濟衰退的情況下達成通膨目標表示信心。

波斯提克是立場最鴿派的 Fed 官員之一，6 月以來，他不斷主張應暫緩進一步升息，因為過去的一系列激進行動將使經濟放緩，並逐步緩解通膨壓力。

波斯提克表示，隨著通膨降溫，實質利率上升，讓貨幣政策在「被動緊縮」的環境下變得更具限制性，這應該會為物價帶來下行壓力。

雖然不認為美國將陷入經濟衰退，但他也稱，未來幾個月的成長勢必會放緩。「我們將實現緩慢、穩定且有序的成長，這不會為美國家庭帶來太多額外的痛苦和干擾。」