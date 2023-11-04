Fed利率連二凍、鴻海發聲明護股價、友達攜手錼創衝刺Micro LED 本周大事回顧

聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 宣布暫停升息，基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間。鴻海股價跌跌不休，發聲明集團運作正常，籲外界對營運應有信心。友達與錼創合作，斥 7 億元建置 6 吋 Micro LED CoC 產線。以下為本周大事回顧：

Fed 利率按兵不動 調高經濟成長評估

聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 宣布，將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，為 2001 年以來最高，也是本輪升息周期首見連續 2 個月不升息的情況。

聯準會釋出最新聲明重申，委員會仍確定進一步收緊政策的程度，以實現其通膨目標。委員會將繼續評估更多資訊及其對貨幣政策的影響。

同時，聯準會聲明還反映自 9 月利率會議以來更好的經濟數據。最新聲明指出：「經濟活動在第三季度以『強勁』的速度擴張。」而 9 月份的聲明稱「經濟以『穩健』的速度擴張。」最新聲明還指出，就業成長「自今年早些時候以來有所放緩，但仍然強勁。」

鴻海股價跌跌不休 發聲明籲對公司營運應有信心

鴻海 (2317-TW) 近期股價走弱，周一 (30 日) 更是爆量下跌、探近 3 年低點，市場對公司營運也傳出雜音，對此，鴻海也罕見發聲明表示，集團目前運作正常，經營團隊對於各項業務均有充分掌握，外界對於公司營運應有信心。

友達擬與錼創合作 斥 7 億元建置 6 吋 Micro LED CoC 產線

面板大廠友達 (2409-TW) 周二 (31 日) 召開董事會決議通過，擬與錼創科技 - KY(6854-TW) 簽訂產線建置合約，由錼創協助友達龍潭廠區建置一條 6 吋 Micro LED Chip on Carrier(CoC) 生產線，並提供統包解決方案 (Turnkey Solution)，合約金額為 7 億元。

〈遠傳併亞太電〉換股比例不變 合併基準日暫定 12/15

亞太電 (3682-TW) 上周股臨會通過與遠傳 (4904-TW) 合併案後，兩家業者周一 (30 日) 同步公告，合併基準日暫定為 12 月 15 日，且維持換股比例 1 股亞太電普通股換發遠傳 0.0934406 普通股。

〈財報〉蘋果上季營收連四降 本季財測不如預期 盤後挫逾 3%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2023 會計年度第 4 季財報優於市場預期，卻仍是連續第四季營收下滑，顯然受到 Mac 和中國市場疲弱影響，加上高層預料本季營收可能無法恢復成長，盤後一度下挫 4%。

〈台達電法說〉Q4 營運估持平上季 明年各事業都會成長

台達電 (2308-TW) 周三 (1 日) 召開法說，執行長鄭平預估，第四季營運約與第三季相當，明年各事業表現則可望優於今年，將持續擴大海外布局、AI 電源產能，明年資本支出估維持 200 億元以上。