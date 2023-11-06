CEO佛雷澤擬大刀闊斧改革 花旗集團恐將裁員10%

當花旗集團 (C-US) 執行長佛雷澤 (Jane Fraser) 在 9 月宣布，她的全面企業改革將導致裁員人數不詳時，該行 24 萬名員工中許多人都感到不寒而慄。

她當時在備忘錄中警告：「我們將告別一些非常有才華和勤奮的同事。」

員工的擔憂是有道理的。知情人士透露，參與內部代號為「波拉波拉計畫」的經理和顧問，已經討論了在幾家主要企業裁員至少 10% 的問題。談判還處於早期階段，未來幾周數字可能會改變。

佛雷澤面臨著修復花旗集團越來越大的壓力，這家全球性銀行如此難以管理，以至於自 2007 年以來，它的三位前任都被其挑戰所困擾。該銀行在對投資人最重要的每項指標上都已經落後。自佛雷澤 2017 年接任以來，該行更進一步落後於競爭對手。2021 年初。該公司的市價與有形帳面價值比率為 0.49，不到美國同行平均水準的一半，是摩根大通 (JPM-US) 等表現最佳企業估值的三分之一。

Edward Jones 沙納漢表示：「目前她唯一能做的就是大幅裁員。」「她需要做一些大事，我認為對花旗員工而言很可能會比預期的更大、更痛苦。」

如果佛雷澤決定解雇 10% 或更多員工，這將是華爾街多年來最嚴重的一輪解雇之一。

迫於監管要求的壓力，花旗集團的前任科巴特 (Mike Corbat) 被迫退休。在佛雷澤領導下，花旗集團的開支和員工人數激增。雖然今年競爭對手紛紛裁員，但花旗集團的員工人數仍維持在 24 萬人。這使得花旗集團擁有美國銀行中員工數量最多的銀行。不過規模更大、利潤更高的摩根大通除外。

佛雷澤的計畫及其對財務影響的最新資訊，將於 1 月與第 4 季財報一起發布。