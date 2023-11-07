市場押注Fed結束升息周期 比特幣交易價格維持在3.5萬美元上方

比特幣和其他加密貨幣周一 (6 日) 交易價格變化不大，在近期的反彈後保持在高位，因為數位資產受惠市場對聯準會 (Fed) 已經完成升息的押注，看漲的交易員預估比特幣將漲至 4 萬至 5 萬美元。

過去 24 小時，比特幣的交易價格一度接近 35200 美元，低於約 3.6 萬美元的近期高峰，但仍在 2022 年 5 月加密貨幣陷入殘酷熊市以來的最高水準。比特幣這個最大的數位資產在幾周內飆升約 30%，打破了幾個月來波動性和交易量處於歷史低位的平靜。

經紀商 FxPro 的分析師 Alex Kuptsikevich 表示：「比特幣已形成一個小幅走高的短期區間，在 3.5 萬美元上方的交易越來越有信心。在經歷了漫長的『寒冬』之後，投資人對加密貨幣的情緒正在解凍，這讓資本重新回到了這個行業。」

比特幣的最新進展是在強大的加密原生催化劑的推動下發生的，其中包括美國監管機構將很快批准首個現貨比特幣 ETF 的樂觀情緒，預估這將引發新一輪投資人的興趣。

另外中東衝突帶來的地緣政治風險也再次引發了比特幣成為「數位黃金」的呼聲，一些交易員將比特幣視為動盪時期的避險資產。

但支撐比特幣的最新催化劑——看漲交易員預估比特幣將漲至 4 萬美元甚至 5 萬美元——是市場普遍認為 Fed 已經完成升息的樂觀情緒。與道瓊工業平均指數 (Dow Jones Industrial Average) 和標普 500 指數 (S&P 500) 一樣，比特幣對利率展望很敏感，因為利率上升往往會抑制對股票和加密貨幣等高風險押注的需求。

在 Fed 最新的貨幣政策決定和上周五低於預期的美國就業報告的背景下，市場更加堅定地預料 Fed 不會進一步提高借貸成本。

根據芝加哥商品交易所的 FedWatch Tool，Fed 在即將到來的 12 月、1 月、3 月和 5 月會議後再次升息的可能性都比一周前大幅下降。

截稿前，以太幣在過去 24 小時內下跌 0.5%，報 1,895.95 美元；狗狗幣和柴犬幣分別上漲 0.4% 和 0.6%。