券商開始評級勃肯 大多看好前景 但目標價不高

摩根大通 (JPM-US) 和高盛 (GS-US) 等券商已開始對勃肯公司 (BIRK-US) 進行分析。其中大多數給予最高評級，因為它們看好這家德國豪華涼鞋製造商的品牌忠誠度，並寄望供應鏈問題出現緩解。

勃肯 (Birkenstock) 上個月在紐約證券交易所 (NYSE) 以 41 美元掛牌上市，低於其首次公開發行 (IPO) 價格。該公司的 IPO 定價為每股 46 美元，處於價格區間的中間位置。

這次 IPO 有近 24 家承銷商，按照業界慣例，所有承銷商都要等到本周末才開始分析評級。

傑富瑞 (Jefferies) 是最看漲的公司之一，預計該股明年收盤價將達到 50 美元，較目前水準上漲 21% 以上。

傑富瑞分析師表示：「鑑於其歷史悠久的品牌和忠誠的客戶群，我們相信有利推動該公司強勁的營收成長，保持有吸引力的利潤率，並擴大其潛在市場。」

高盛則認為在供應限制放鬆以及勃肯公司定價能力的支持下，其市占率有再擴大的機會。

摩根大通表示，預計管理層將中高位的年收入成長預測作為「謹慎」的基準。

但並非所有分析師都如此樂觀。摩根士丹利對任何上漲持懷疑態度，將目標價定為 41 美元，並給予「同等權重」評級，因為它認為大多數催化劑已經被定價。

與此同時，匯豐銀行分析師預計近期的生產投資將對毛利率造成壓力。

其他券商的目標價在 42 美元至 48.5 美元之間。

勃肯 10 月 11 日上市幾天後下跌，跌至 35.83 美元，追隨晶片設計商 Arm Holdings (ARM-US)、雜貨配送應用程式 Instacart (CART-US) 和行銷自動化公司 Klaviyo (KVYO-US) 等知名品牌的腳步。

但後來勃肯股價有所回升，勉強突破其首日開盤價，上周五 (3 日) 收於每股 41.16 美元。