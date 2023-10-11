勃肯鞋IPO募集15億美元 估值93億美元 在紐約掛牌上市交易

LVMH 旗下德國豪華涼鞋製造商 Birkenstock 在美國首次公開募股 (IPO) 中估值達到 93 億美元。該公司將於周三 (11 日) 在紐約證券交易所上市掛牌。

該公司 3230 萬股保守定價為每股 46 美元，IPO 籌集了 14.8 億美元，為這個擁有 250 年歷史的品牌順利上市奠定了基礎。

Hargreaves Lansdown 貨幣與市場主管斯史翠特 (Susannah Streeter) 表示：「很明顯，投資人對該品牌的未來發展持謹慎態度，因為每股 46 美元的價格設定在 IPO 價格區間的中間，而不是高端。」

Birkenstock 是繼晶片設計商 Arm Holdings (ARM-US)、雜貨配送應用 Instacart (CART-US) 和行銷自動化平台 Klaviyo (KVYO-US) 之後，過去 4 周內第 4 家在美國進行 IPO 的大公司。

雖然它們上市首日表現都十分樂觀，但此後股價都回吐漲幅，令 IPO 市場的前景變得黯淡。

截至周二 (10 日) 收盤，Instacart 股價較 IPO 價格低 10%。Arm 和 Klaviyo 相對穩定，收盤價分別較 IPO 價格高 9% 和 16%。

Tema ETF 投資合夥人拉斯特拉 (Javier Gonzalez Lastra) 表示：「至少相對於 Instacart 而言，Birkenstock 的優勢在於其高水準的獲利能力。」「可以說，這應該使勃肯在實際利率高且仍在上升的環境中處於更有利的地位。然而，該股將對未來幾個月的營收成長預期敏感。」

Birkenstock 揭露，截至 6 月 30 日的 9 個月內，營收成長 21% 至 11.2 億歐元。但同期淨利卻下降 20% 至 1.033 億歐元。

該公司於 1774 年在德國 Langen-Bergheim 村成立，由勃肯家族 (Birkenstock family) 經營了六代，直到多數股權於 2021 年被出售給由法國阿爾諾 (Bernard Arnault) 及其精品帝國路易威登 (Louis Vuitton Moet Hennessy) 支持的私募股權集團 L Catterton。

在澳洲女演員瑪格羅比 (Margot Robbie) 在今年夏天上映的熱門電影《芭比》最後一幕中穿著一雙粉紅色勃肯鞋後，該品牌受到廣泛關注。

Running Point Capital Advisors 合夥人兼資訊長舒爾曼 (Michael Ashley Schulman) 表示：「這部電影推動了勃肯涼鞋的線上搜尋量激增。類似的投資人興奮情緒可能會合理地刺激對該股的近期需求。」

雖然它具有流行文化的吸引力，但部分產業專家表示，至少在短期內，該股可能不會引起散戶的注意。

以散戶為中心的論壇 StockTwits 社群負責人川佛 (Tommy Tranfo) 表示：「它缺乏與市場相關的因素，這些因素很適合成為網紅股，例如高空頭部位、低自由流通量或重大新聞事件。」

他補充說：「過去幾年來，許多 IPO 和 SPAC 都讓投資人感到焦頭爛額，所以有一個共同的主題，那就是等待塵埃落定。」

L Catterton 將繼續持有這家涼鞋製造商近 83% 的股份。該私募股權公司以約 43 億美元的估值收購該公司的股份。

Birkenstock 與 Dior、Stüssy、Manolo Blahnik 和 Rick Owens 等奢華時尚品牌建立了合作夥伴關係。