〈臻鼎營運展望〉Q2陷虧損 上半年獲利衰退9成 每股純益僅0.44元

臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (9) 日召開法說會並公布最新財報，臻鼎 2023 年第二季歸屬母公司稅後虧損 8970 萬元，較上一季及去年同期都由盈轉虧，單季每股稅後虧損 0.09 元，2023 年上半年歸屬母公司稅後純益 4.14 億元，年減逾九成，每股純益爲 0.44 元。

臻鼎董事長沈慶芳表示，公司營運已於上半年落底，隨著下半年進入傳統旺季，許多產品線的產能都逐步拉升到接近滿檔，預期客戶新品備貨需求帶動復甦。

不過，臻鼎公司預估，全年營收將較 2022 年的 1713.56 億元衰退 10%。

臻鼎 2023 年第二季營收爲 235.37 億元，毛利率 9.02%，季減 7.07 個百分點，年減 10.1 個百分點，第二季歸屬母公司稅後虧損 8970 萬元，較上一季及去年同期都由盈轉虧，單季每股稅後虧損 0.09 元。

臻鼎 2023 年上半年營收 550.82 億元，毛利率 13.07%，年減 5.91 個百分點，2023 年上半年歸屬母公司稅後純益 4.14 億元，年減 90.82% 每股純益爲 0.44 元。

沈慶芳表示，2023 上半年因消費性電子需求疲弱，供應鏈仍在去化庫存，加上客戶降價壓力，在價量同減之下，使公司營收比傳統淡季更淡，年減 19.5%。

臻鼎 7 月營收重返百億元之上爲 103.08 億元，月增 26.84%，年減 21.87%，2023 年 7 月營收爲 653.9 億元，年減 19.91%。