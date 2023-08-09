〈臻鼎營運展望〉擬以2.5億美元赴泰國設廠 預計2025年上半年試產

全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (9) 日召開法說會並公布最新的東南亞投資布局新規劃，繼印度之後，臻鼎將在泰國巴真府取得 40 公頃建廠用地，並攤首期投資 2.5 億美元建廠，預計在 2025 年上半年進入首期試產。

臻鼎此一投資案主要生產 PCB 硬板，應用於汽車及伺服器，以因應客戶需求，同時完善集團全球化布局戰略。

臻鼎此一投資泰國計畫，並與泰國當地集團合作，由泰國當地集團投資取得泰國投資案約 10% 股權。

臻鼎董事長沈慶芳說，臻鼎秉持「布局兩岸、面向全球、發展高階」的策略，持續以大陸為最主要生產基地，同時提供客戶更彈性的區域產能調度，持續朝著「2030 年超過 全球 10% 市占率」的目標前進。

目前臻鼎生產據點涵蓋中國大陸、台灣及印度，產能涵蓋 PCB 軟、硬板及載板、SMT 業務，最新則敲定赴泰國設廠。

近期台虹 (8039-TW)、定穎 (3715-TW) 、聯茂 (6213-TW) 及滬士電相繼敲定赴泰國投資建廠案，欣興 (3037-TW) 華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW) 及台燿 (6274-TW) 等 PCB 大廠也紛紛提出赴東南投資新規劃，都鎖定在泰國新建廠，但健鼎 (3044TW) 則是走不一樣的路，除搶先併越南同奈省日系 PCB 廠取得產能之後，並將以此爲據點，尋求進一步擴張。