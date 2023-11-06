穎崴10月營收探半年低 明年營運樂觀看

測試介面廠商穎崴 (6515-TW) 今 (6) 日公布 10 月營收 2.56 億元，月減 32.06%，年減 54.75%，累計前 10 月營收 32.65 億元，年減 17.94%；穎崴表示，由於中國十一長假提前至 9 月拉貨，營收基期較高，加上長假工作天數減少，使 10 月營收下探半年來低點。

展望本季，穎崴坦言，由於景氣復甦力道不如預期，對本季持續保守看待，但由於公司測試介面全產品線都已齊備，各類產品線出現觸底訊號，對明年營運非常樂觀。

穎崴指出，AI、HPC 趨勢持續發酵，晶片大廠也釋出亮眼的成長展望，其中，美系晶片廠表示 AI 明年將爆發成長，記憶體大廠也看好明年整體記憶體需求將因 AI 需求增加、庫存水準回歸正常，不約而同為明年 AI、HPC 相關半導體成長定調。

穎崴全產品線擴大佈局 AI、HPC 相關應用，包括 CPO 測試系統「微間距的對位雙邊探測系統解決方案 (Double Sided Probing System Total Solution)」、高頻高速同軸測試座 (Coaxial Socket)、PoP 同軸測試座 (PoP Socket)、高瓦數散熱解決方案等，AI 相關營收持續增加，掌握 LLM 浪潮，且跟 GPU、APU、ASIC、5G 通訊晶片等相關客戶緊密合作。

根據 Gartner 最新報告指出，全球半導體市場 2024 年將顯著回溫，市場規模預估可突破 6000 億美元，2025 年並可突破 7000 億美元，在總體經濟尚未明朗、伴隨近期市場逐漸在消費性電子區塊帶來回暖跡象的市場現況，穎崴維持審慎態度，持續關注高頻、高速相關應用的 time-to-market，以及市場需求動態，以期在景氣加速回溫時，取得市場先機、成長幅度擴大可期。