穎崴Q3營收小減3% MEMS探針卡本季開花結果

測試介面業者穎崴 (6515-TW) 今 (6) 日公布 9 月營收 3.77 億元，月增 10.05%，年減 39.61%，第三季合併營收 9.84 億元，季減 3.19%，年減 36.71%，累計前三季營收 30.09 億元，年減 11.84%；穎崴受惠部分地區客戶訂單增溫，加上中國十一長假，部分產品提前拉貨帶動 9 月營收增加，此外，MEMS 探針卡第四季可望開花結果。

展望後市，穎崴看好，儘管大環境不確定因素仍存在，但公司產品線多樣且市場布局多元，第四季將迎接歐美假期及消費者年終獎金入袋等因素，同時在官方推刺激補貼方案下，將帶動手機、筆電等消費市場買氣，帶動公司相關產品拉貨，營運將再增溫。

此外，在生成式 AI 帶動下，穎崴高頻、高速測試座 (Coaxial Socket)，將持續挹注營運，同時，隨著晶圓廠 CoWoS 產能逐步開出，將成為今年下半年業績引擎，且使 AI、HPC 相關產品出貨動能一路延續到明年上半年。

穎崴認為，先進封裝 CoWoS 與小晶片 (Chiplet) 帶給測試介面產業挑戰，同時也帶來新機會，微機電 (MEMS) 技術為新主流方向，穎崴已成功將既有的 Cobra 技術與 MEMS 技術結合，提供客戶 CoWoS 的晶圓測試 (CP) 解決方案，滿足客戶在 CoWoS 和 Chiplet 技術發展的測試需求。

穎崴看好，MEMS 探針卡的驗證進度符合預期，第四季可望開花結果，將帶動未來探針卡業績成長。

針對明年，穎崴預期，隨著今年規格過渡期結束，規格逐漸完成升級，明年包括 Wi-Fi 7、PCIe Gen 5、USB 4、LPDDR5 等陸續成為主流，且 IC 晶片逐步走向高頻、高速以及高階封裝，在 AI 相關晶片及應用帶動下，將成為半導體測試介面產業未來數年的長期成長動能。