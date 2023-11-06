波克夏Q3虧損近128億美元!馬斯克首推Grok人工智慧聊天機器人!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 48 分)

■道瓊指數：上漲 37 點，漲幅 0.11% 至 34174。

■那斯達克 100 指數：上漲 19.25，漲幅 0.13% 至 15198。

■標普 500 指數：上漲 5，漲幅 0.11% 至 4381。

【今日總經數據】今晚關注歐元區 10 月 PMI 數據。今日亞洲股市全數上漲，歐股主要股市上漲，德國小幅下跌 0.05 點，目前美股盤前三大指數期貨全面上漲。

今日發布季報的標普 500 成分股如下：

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二、美股盤前關注重點

1. 波克夏 Q3 虧損近 128 億美元：波克夏 (BRK-A.US 和 BRK-B.US) 公布第三季財報顯示，當季虧損 127.67 億美元，包括投資及衍生工具虧損 235.28 億美元，以及營運收益 107.61 億美元，A 股每股虧損 8824 美元，B 股每股虧損 5.88 美元。波克夏當季持有現金 1572 億美元，打破 2021 年第三季 1492 億美元的紀錄。

2. 馬斯克首推 Grok 人工智慧聊天機器人：馬斯克跟上 AI 熱潮，今年 6 月創立 xAI 公司，發展目標是為了理解宇宙本質。5 日推出首款 Grok 人工智慧聊天機器人，號稱可以回答其他 AI 可能迴避的「辛辣問題」。在此之前，馬斯克已經透過 Twitter 採購大量 GPU，同時也將 X.AI Corp 營運地點登記於美國內華達州。Grok 原型已經過兩個月訓練，目前仍處於初期測試階段，僅供部分用戶試用。馬斯克表示，Grok 一旦測試完成，將提供 X Premium + 用戶訂閱，月費 16 元。

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3. Energy Fuels 公布第 3 季財報，鈾現貨價格上漲：Energy Fuels(UUUU.US) 公布第 3 季財報，營收 10.99 百萬美元，EPS 0.07 美元，在過去的幾年裡，Energy Fuels 是美國最大的鈾生產商，今年 Q3 公司完成 180,000 磅鈾的銷售，每磅鈾的毛利率為 50%。隨著全球核電產業復興和公用事業爭奪鈾燃料供應，2023 年鈾現貨價格上漲超過 50%。