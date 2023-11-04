美國將推新框架 加強監管「大到不能倒」避險基金、資產管理公司

美國監管機構周五 (3 日) 就「系統重要性金融機構」(SIFI) 的認定程序，發表一份新的框架，旨在加強監管可能構成金融體系風險的資產管理公司、避險基金以及其他非銀行機構。

由美國財政部領導的金融穩定監督委員會 (FSOC) 周五召開會議，針對如何認定哪些公司屬於系統重要性金融機構，擬定一份新的框架。與會者包含聯準會 (Fed)、美國證券交易委員會 (SEC) 以及聯邦存款保險公司 (FDIC) 等最高金融監管機構官員。

根據修改後的認定流程，FSOC 將依據現有資訊對非銀行機構進行評估，找出潛在的系統重要性金融機構，待後續深入評估，並和主要監管機關反覆討論後，最終經過三分之二的 FSOC 成員表決贊成，以完成 SIFI 認定程序，且每年至少重新審查一次。修改後的流程將於明年 4 月提出。

FSOC 未明確指出哪些公司可能被認定為 SIFI，但預計一些大型資產管理公司和避險基金將成為目標，例如貝萊德 (BlackRock) 和橋水基金 (Bridgewater)，這可能導致它們必須接受 Fed 的監管，滿足更高的資本適足和流動性要求。

美國投資公司協會 (Investment Company Institute, ICI) 執行長 Eric Pan 對新的認定流程提出強烈反對，認為這將過分針對個別公司，缺乏對風險的整體評估。

代表避險基金的管理基金協會 (Managed Funds Association, MFA) 則稱，非銀行機構不會對帶來與銀行機構相同的風險，批評此舉形同黑箱作業，為市場參與者帶來不確定性。

政策研究機構 Capital Alpha Partners 常務董事 Ian Katz 表示：「這項變動將使非銀行機構更容易被認定為 SIFI，但這會是一個漫長的過程，我們認為跑完整個流程可能需要花費至少一年的時間。」