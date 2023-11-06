大同奪台電電纜18.24億元標案 特高壓產線明年Q2投產

大同 (2371-TW) 今 (6) 日宣布，拿下台電 161kV 交連 PE 電纜及附屬器材採購與安裝案，標案金額 18.24 億元，此外，為因應訂單需求，新增 161kV 以上的特高壓產線，預計明年第二季投入生產。

大同標案再傳捷報，繼搶進國內外電力公司智慧電表標案、取得台電變壓器 12.77 億元標案後，近期再度搶下台電 161kV 交連 PE 電纜及附屬器材採購與安裝案，光是今年 7-10 月標金金額就超過 34 億元。

大同是台灣電力電纜及通信線纜的供應商，旗下電纜事業部今年上半年營收年增 36.5%，目前電纜事業產能滿載，在手訂單約 47 億元，大部分訂單預計明年分批交貨。

為爭取台電強韌電網計劃、民間大型太陽能案場及離岸風電電纜需求，大同電纜事業部新增 161kV 以上的特高壓產線，預計明年第二季可投入生產，有利提高生產效率減少損耗，讓未來交貨時程更具彈性，助益擴增市場。

在通信線纜產品方面，大同網路線台灣市佔第一，為因應各國網路基礎建設需求，供貨電信、固網基礎工程、網路佈線業者等，大同在泰國設有產線，就近出貨東協市場。同時，為掌握歐洲市場大頻寬，傳輸速度快的需求商機，大同投入高階網路線開發，產品已取得 3P Cat.7 歐洲認證，將是未來進攻歐洲市場的主力。