〈台股盤後〉大漲110點收16507點 季線失而復得 周線中止連二黑

美股周四收高，帶動台股今 (3) 日開高走高，電子雙雄領軍，傳金權值股也走強，其中包括航運、紡織等傳產族群表現相對亮眼，指數終場上漲 110.7 點，收在 16507.65 點，成交值 2666.55 億元，季線失而復得，周線中止連二黑。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 上漲 0.37%，收 549 元；聯發科 (2454-TW) 也小漲 0.23%，收 870 元；鴻海再度 (2317-TW) 遭賣壓襲擊、下挫 1.24%，收 95.8 元。聯電 (2303-TW) 勁揚超過 2%，台達電 (2308-TW)、日月光投控(3711-TW) 漲幅都超過 1%。

AI 概念股輪動，漲跌互見，緯穎 (6669-TW)、勤誠(8210-TW) 狂飆超過 6%，凌群 (2453-TW)、智邦(2345-TW) 同步勁揚超過 4%，其他包括欣興 (3037-TW)、金像電(2368-TW)、景碩(3189-TW)、零壹(3029-TW) 漲幅也都超過 2%；緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW) 等指標股則收黑。

貨攬業者捷迅指出，11 月海、空運都有調漲運價的趨勢，對第四季及明年業績展望樂觀，激勵航運族群群起慶賀，長榮航、亞航、台航、華航、漢翔同步大漲超過 3%，遠雄港、裕民、長榮漲幅也有 2%。