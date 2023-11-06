【總經焦點】美債殖利率上升快到盡頭，投資機會逐漸浮現？將資產佈局於美國公債可行嗎？

日本央行微調殖利率控制政策，再次放寬 10 年期公債殖利率波動區間，將 1% 的上限視為參考，並取消每日固定利率購債，然而此次日本央行對於 YCC 政策的調整幅度不如市場預期，日圓 / 美元一度貶至 152.09。另外，在聯準會宣布暫停升息及 Powell 發表中性談話後，近期美債殖利率回落、美股四大指數走強。

一、上週盤勢與本週大事 - BOJ 微調 YCC 政策，聯準會暫停升息

上週日本央行微調殖利率控制政策，再次放寬 10 年期公債殖利率波動區間，將 1% 的上限視為參考，並取消每日固定利率購債，然而此次日本央行對於 YCC 政策的調整幅度不如市場預期，日圓 / 美元一度貶至 152.09。另外，在聯準會宣布暫停升息及 Powell 發表中性談話後，11/2 美債殖利率回落至 4.67%，美股四大指數齊漲。

二、美債殖利率上升的原因 - 升息預期、供需失衡、期限溢價轉正，推動殖利率上升

在過去這一年多來，美國公債殖利率上升的原因，主要與聯準會升息有關，因為在利率上升之後，對於投資人而言，美國公債就變得沒那麼有吸引力，便會開始拋售手上的債券，而當市場上債券的供給量變多後，債券價格下跌，債券殖利率上升，從下圖也能明顯的看出美債殖利率與基準利率呈現正相關的趨勢。

此外，聯準會在升息的同時也持續進行縮表，每月預計會縮表 950 億美元，截至 11 月初，聯準會資產負債表規模已經相較去年五月的峰值減少了超過 1 兆美元，而美國財政部持續擴大發債規模，也進一步增加對債券的供給；在需求方面，聯準會是美債最大的需求者，但從 2022 年開始，聯準會為了抑制通膨，開始縮減債券購買量，另外美債國外第二大持有者中國，已連續 5 個月減持美債。因此，美債供給增加，但需求卻減少的情形，推動美債殖利率上升。

另一項推升美債殖利率的重要因素是期限溢價轉正。美國長債殖利率由通膨預期、實質利率預期、期限溢價組成，其中期限溢價（term premiums）是對投資者持有長期債券的風險補償，以往由於持有長債利大於弊，期限溢價為負值，是殖利率上升的阻力，但近期因為美國政府大量發債，持有長期債券的風險升高，使得期限溢價轉正，成了推升長債殖利率的一股力道。

總經數據不好懂？幫你拆解關鍵數據，法人觀點一次掌握，盡在豐學 PRIME！限時免費中

三、殖利率上升的影響 - 對股市產生排擠效應、利差擴大美元走強

美債殖利率上升，最直接受到衝擊的是美國股市，因為債券風險較股市的風險低，在公債殖利率飆高時，投資股市的報酬率又不一定會比投資債券高，便會傾向把資金從股市移入債市，造成股票指數下跌，就如同下圖所示，通常美債殖利率與股價指數會呈現反向變動關係。所以近期美國公債殖利率飆升，也引發美股重挫，標普 500 指數、道瓊工業指數、那斯達克指數都跌回了四個月前的水準。

美債殖利率升高會讓各國與美國利差逐漸擴大，將會吸引更多海外市場參與者投資美債，美元資金回流，使美元持續走強，但這同時也會為各國貨幣帶來沉重的貶值壓力，其他經濟體的進口成本會上升，通膨難降，對世界各地持有美債的政府及企業而言，也會明顯感受到債務壓力變重。

四、未來殖利率走向 - 通膨緩解、就業降溫，美債殖利率有望回落

聯準會未來是否還會升息，還是影響美債殖利率的主要原因，因此我們回頭來檢視通膨數據的表現，藉此判斷未來是否會再升息，以及美債殖利率是否會持續攀升。

首先在通膨方面，美國 9 月核心 PCE 從 3.84% 下降 3.68%，核心 CPI 從 4.39% 降至 4.13%，顯示通膨正穩定下降。

此外，11 月 FOMC 會議上決議暫停升息，芝商所 FedWatch 工具上也顯示，預期 12 月將再次升息的機率從一個月前的 39% 降至 19.6%，市場普遍認為 Fed 升息任務已經完成，且在明年 6 月會開始降息。

隨著升息到了尾聲，以及美國財政部 11/1 公布的發債金額低於預期，美債已經有回落的跡象，這一周以來 10 年期公債殖利率降了 4.41%，預期未來美債價格將持續回升，但由於聯準會貨幣政策仍處於緊縮階段，因此殖利率下降的幅度並不會太大。（推薦完整閱讀：本周爆報）

■ 延伸閱讀推薦：

1. 新手如何買股票｜從網路開戶到下單委託，買進第一支台股！

2. 股票買賣點怎麼看？MACD 指標是什麼？｜新手技術分析

3. 聯準會 11 月續暫停升息，美債反彈如何投資，領取「債券新手知識」系列教學！

4.【豐學 PRIME】歡慶上線，總經、產業、個股都幫你準備好了！限時免費中