〈走進中國〉趨勢變了？逛商場的年輕人 只去B1、B2

三步一個泡泡瑪特，五步一個精品首飾店，裝修豪華的潮流街區裡，除了各種網紅小吃，連海底撈、西貝等大牌餐飲也都擠了進來。哪裡有人流，品牌就往哪裡去，在 B1、B2 搶地盤，已經成了中國各大品牌的共識。

B1、B2 的熱鬧背後，是各大商場和品牌的心酸。若品牌繼續待在四、五層，等著「只逛不買」的年輕人主動過來，實在是太難了。

既然年輕人不願意上來，那他們就主動下去，下沉到 B1、B2，成了最穩妥的選擇。

樓上人煙稀少 B1、B2 人聲鼎沸

據《界面新聞》旗下《每日人物社》報導，B1、B2 好像變得和以前有些不同了。從北京長楹天街的 B1、B2 層逛到樓上，會有一種空氣突然充足的感覺。

長楹天街是北京市朝陽區的超大型購物中心，也是中國首批五星級購物中心之一。商場 B2 層直通地鐵 6 號線，下地鐵擠進 B2 層的「約會街」，一種混合著麻辣燙、串串香、烘焙蛋糕等各種美食氣味的熱浪立刻撲面而來。

離開 B1、B2 層的瞬間，就能立刻長舒一口氣，獲得一種「解放」的快感。越往上走，商場裡人越少，商場東西向的結構，甚至可以一眼看到盡頭，耳朵裡終於不再是嘈雜的人聲，可以聽到商場輕快的背景音樂。這時，才能找到那種悠閒逛街的感覺。

並不是只有長楹天街這樣，如今的商場，好像存在兩個世界：樓上人煙稀少，B1、B2 卻人聲鼎沸。

經常逛商場的上海姑娘趙婷婷（化名），也感受到這種割裂感，人潮的背後，隱藏著消費習慣變化。

只逛不買

疫情爆發前，趙婷婷還經常去樓上轉轉，但現在，一進入商場，她就直奔地下，「來商場就是為了吃飯的」。偶爾逛到樓上，也不多停留，「自己好像不屬於這裡」，只有到了 B1、B2 才有一種歸屬感和安全感。

一圈逛下來，消費的全是奶茶和零食，花最多的時候都沒超過人民幣 200 元。

小紅書上還有更多和趙婷婷一樣，到了商場「只逛不買」的人。有人總結了最新逛街動線：先買杯奶茶端手裡，拐進 UR、Zara 等快消店逛一圈，遇見好看的拍下貨號上網搜，到了飯點直奔負一層，「消費只剩下吃」。

還有很多人逛都不逛，只去商場吃飯，最常去的也是 B1、B2 的那些餐飲店。

B1、B2 變得越來越「高大上」

趙婷婷也發現，B1、B2 層出現了很多「不該」出現在這兩層的品牌：時尚品牌 CK，韓國服裝品牌 Chuu。記憶中的地下兩層，還是賣鍋盔、麻辣燙的小鋪子，「感覺有點 low」，但現在的 B1、B2 層，變得越來越「高大上」。

快餐依然是最主要的，但其他的品類也在繁榮。三步一個泡泡瑪特，五步一個精緻飾品店。

科大訊飛的終端零售部總經理戈偉濤的工作，就是「逛商場」，逛了二十多年商場的他，發現地下兩層漸漸變成了 3C 產品集聚地，卡西歐、戴森等知名電子品牌近幾年都開始在地下安家。

潮玩品類也成了地下兩層的常客。潮玩品牌 52TOYS 於 2021 年先後在上海環貿 iapm、杭州銀泰 in77、北京頤堤港等商場開設新店，幾乎都選址在商場 B1 層和 B2 層。連內衣品牌 ubras，都把線下店開在了北京朝陽合生匯和西單更新場的 B2 層，在上海的北外灘來福士，則開在了 B1 層。

這些變化凸顯了中國消費習慣的一大轉變：人們口袋裡的錢變得越來越難掏。

北京長楹天街的 B2 層樓梯口，開著一家花店，花店老闆發現，雖然人流量還是那麼多，但人們明顯不願意消費了，「以前來一個人能買十枝花，現在可能只會買五支」。巔峰時，李薇（化名）一天的流水能達到兩三千元，但如今，流水斷崖式降到了幾百元。