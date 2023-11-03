英特爾過去五天漲近16% CEO再敲進自家股票

繼 8 月之後，英特爾 (Intel) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周三 (1 日) 再斥資 25 萬美元買進自家股票，買股時機正值英特爾股價連日走強之際。

根據周四 (2 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的申報文件，季辛格周三以每股 36.79 美元的平均價格，買進 3,400 股的自家股票，同時又以 36.82 的均價買進 3,375 股。

上述買股行動是透過季辛格的家族信託在公開市場上所進行，目前該信託共持有 25,475 股的英特爾股票。根據申報文件，季辛格直接持有的英特爾股票達 37,722 股，另有很大一部分持股則是透過其他信託公司持有。FactSet 統計指出，季辛格名下的英特爾股票共計超過 50 萬股。

英特爾沒有回應 MarketWatch 關於購買股票的置評請求。

英特爾 (INTC-US) 周四 (2 日) 收盤上漲 1.10% 至每股 37.70 美元，過去五個交易日累計上漲近 16%，扭轉 10 月下旬的疲軟走勢。儘管如此，該股目前仍較 2021 年的高峰 68.26 美元下跌 45%。

英特爾上周公布第三季營收、每股盈餘 (EPS) 雙雙優於預期，且營收展望佳。基辛格表示，伺服器市場持續消化庫存，其 18A 晶片製程也在上季簽下三家客戶。