AI開案量將增加 愛普*樂看明年營運

愛普 *(6531-TW)今 (2) 日召開法說會，愛普 * 表示，庫存調整已告段落，回復正常水位，但受 AI 正處應用轉換期影響，今年營收將低於原先預期，隨著 IoT 市場拉貨動能回溫及 AI 開案量持續增加，對未來營運樂觀看。

愛普 * 總經理洪志勳表示，第三季不論是連接裝置、穿戴型裝置及影像音訊等應用市場需求都有成長，IoT 應用市場已回到長期成長趨勢。愛普 * 將持續開發新一代 IoTRAM 技術，切入更低功耗、更高頻寬需求，如傳統內建 SRAM 等新應用市場。

洪志勳指出，AI 事業部仍處於轉換期，營運重心將由加密貨幣應用，轉為與客戶合作在 HPC 以及 LLM 大型語言模型加速器的 POC(概念驗證) 項目執行，長期成長潛力仍保持樂觀。

愛普 * 執行長陳文良表示，公司正積極推展新的產品線嵌入整合式被動元件 (IPD, Integrated Passive Device)，IPD 在先進封裝的應用非常廣泛，傳統積層陶瓷電容(MLCC) 的物理化學特性不同於 IC，在先進封裝的環境下，必須用 Silicon IPD 才能確保與製程的兼容。

陳文良說，愛普 * 將透過不同商業模式，如提供客製化分離原件 (Customized Discrete Component) 的產品銷售、IP 授權或是其他客製化服務來與客戶進行合作。其中帶 IPD 的 Silicon Interposer，不僅能支援 2.5D 封裝更高的速度需求，也提供更好的電源和訊號質量，已有客戶 tapeout，將逐漸貢獻營收。

