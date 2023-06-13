繼緬甸之後 亞光擴大對菲律賓投資新廠 產能2024年年底開出

亞光 (3019-TW) 集團除已搶先在南亞地區的緬甸投資設廠生產包括光學產品及感測模組之外，將再前進菲律賓設立新廠，這是亞光在菲國設立運動用光學瞄準器之後的另一新投資案，在取得約 2 萬坪建廠用地之後，持續進行建廠，預計新產能 2024 年年底開出。

亞光主管指出，此一在菲律賓新投資案的規模有待進一步確定，預計生產、組裝的光學應用產品也將視客戶的需求而定，目前對於取得約 2 萬坪建廠用地，所投入的金額約新台幣 1 億元。

亞光是在今 (13) 日召開股東會後，透露出此一進一步投資東南亞地區的擴充發展計畫。

亞洲光學去年營收約 190.8 億元，稅後純益約 9.24 億元，每股純益 3.29 元，並擬分派每股 1.9 元現金股息。亞光 2023 年第一季營收 38.36 億元，稅後純益爲 2029 萬元，每股純益爲 0.07 元。

亞光指出，2023 年雖全球經濟成長趨緩，加上受戰爭及通膨等不確定性影響，但隨著 5G、AI、LIDAR 等應用蓬勃發展，同時新能源自駕車時代的來臨，公司將繼續運用 5G 快速傳輸以及 AI 智慧演算研發先進的 AR/VR 鏡頭與 3D LiDAR 光機模組；並以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益。

亞光指出，亞光將持續開發包括特殊光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台 AGV 及 AMR 等產品，以技術創新搶占未來包括元宇宙等發展先機。同時，在手機鏡頭方面，亞光表示以 GMP 等光學核心技術成功開發 4-10 倍連續光學變焦鏡頭，全力推廣高階手機市場。