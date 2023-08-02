亞光第二季獲利回升 上半年每股純益達1.14元

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (2) 日公布最新財報，2023 年第二季獲利回升，單季稅後純益 2.97 億元，呈現季增及年增，2023 年上半年稅後純益 3.17 億元，年減 11.73%，每股純益爲 1.14 元。亞光集團除已搶先在南亞地區的緬甸投資設廠生產包括光學產品及感測模組之外，將再前進菲律賓設立新廠。

亞光 2023 年第二季營收 44.51 億元，毛利率 18.82%，季增 2.29 個百分點，年增 0.56 個百分點，單季稅後純益爲 2.97 億元，季增 13.62 倍，年增 5.52%，單季每股純益 1.07 元。

亞光 2023 年第上半年營收 82.87 億元，毛利率 17.76%，年減 0.06 個百分點，上半年稅後純益 3.17 億元，年減 11.73%，每股純益爲 1.14 元。

亞光集團除已搶先在南亞地區的緬甸投資設廠生產包括光學產品及感測模組之外，將再前進菲律賓設立新廠，這是亞光在菲國設立運動用光學瞄準器之後的另一新投資案，在取得約 2 萬坪建廠用地之後，持續進行建廠，預計新產能 2024 年年底開出。

亞光主管指出，此一在菲律賓新投資案的規模有待進一步確定，預計生產、組裝的光學應用產品也將視客戶的需求而定，目前對於取得約 2 萬坪建廠用地，所投入的金額約新台幣 1 億元。