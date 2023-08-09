亞光旗下亞泰影像上半年EPS3.31元 創歷史同期次高

亞光 (3019-TW) 旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (9) 日出席 OTC 業績發表會並公布第二季財報，第二季營收回升到 10 億元之上，單季稅後純益 1.54 億元，創同期次高，單季每股純益 2.12 元，2023 年上半年稅後純益 2.4 億元，年減 18.53%，每股純益 3.31 元。

亞泰影像 2023 年第二季營收 10.07 億元，毛利率 17.87%，季增 1.53 個百分點，年減 0.73 個百分點，稅後純益 1.54 億元，季增 78.31%，年減 9.29%，創同期次高，單季每股純益 2.12 元。主要受台幣及人民幣兌美金貶值產生匯兌收益，以及利息收入之挹注。

亞泰影像 2023 年第二季營收 18.86 億元，毛利率 17.16%，年增 0.2 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年減 18.53%，每股純益 3.31 元。

展望第三季，亞泰影像指出，受全球高通膨及景氣因素影響，品牌客戶看法仍顯保守，公司持續與客戶密切合作因應市場變化；此外，客戶關注中國以外產能布局，亞泰影像具兩廠優勢，有利後續訂單之爭取及合作機會，同時在產品多角化、研發聚焦及營運效率提升各面向持續投入。

亞泰影像產品除了 92% 運用於全球四大品牌多功能事務機之外，將進一步開發包括太陽能板、銅箔基板及紡品的利基型檢測應用。

亞泰影像目前的全年 CIS 產能爲 3800 萬套，其中緬甸占 6 成，去年實際出貨量爲 3400 萬套，今年的資本支出預估爲 5000 萬元，主要在於設備維護及自動化的支出，今年並沒有擴充在緬甸或深圳的產能計畫。