力士Q3毛利率回升營運轉盈 每股純益0.27元

MOSFET 業者力士 (4923-TW) 今 (2) 日公布第三季財報，受惠客戶庫存去化告段落，加上產品組合優化，毛利率較前季明顯提升，稅後純益 0.09 億元，較上季轉盈，每股稅後純益 0.27 元，累計前三季為 0.25 元，也同步轉盈。

力士指出，第三季毛利率季增 7 個百分點，主要受惠自有 ETG & RTG 專利技術導入產品比重攀升，佔營收比重達 17.61%，其中 ETG 在電源供應器市佔率續揚，RTG 技術則廣泛應用於筆電電池及 Wafer 半成品製程技術。

展望後市，力士維持審慎樂觀態度，預期隨著最壞情況已過，在拉貨動能反轉向上，以及電子產品世代推進下，65W 產品將取代 45W，採用 MOSFET 數量也同步提升，挹注明年成長動能。

力士第三季營收 1.96 億元，季增 32.09%，年減 15.43%，毛利率 28.57%，季增 6.24 個百分點，年減 1.58 個百分點，營益率 - 0.06%，較上季大幅收斂，較去年同期轉負，稅後純益 0.09 億元，較上季轉盈，年減 78.12%，每股稅後純益 0.27 元。

力士前三季營收 5.27 億元，年減 40.13%，毛利率 26.78%，年減 6.41 個百分點，營益率 - 1.52%，較去年同期轉負，稅後純益 0.08 億元，年減 95.09%，每股稅後純益 0.25 元。