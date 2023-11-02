【企業透視】AMD大漲9.69%！公司認為AI 伺服器需求仍強，台灣8檔AI潛力股一次看！

AMD 於 11 月 1 日凌晨公布財報及展望。其中 3Q23 財報符合預期，展望後市，各產品線僅 AI Server 需求一枝獨秀，其餘產品仍受庫存調整及淡季影響。本文邀請到永豐投顧研究處解讀 AMD 財報，並聚焦後續商機與台灣 8 檔和 AMD 有關的 AI 潛力股

一、AMD 財報懶人包：AI 展望需求仍強

2023 第 3 季 財報數字符合預期

AMD 3Q23 營收 US$58 億 (季增 + 8%; 年增 + 4%)，毛利率 51%，EPS 為 US$0.70，符合市場預期。

2023 第 4 季 展望：AI 展望需求仍強，呈一枝獨秀

展望 4Q23(2023 第 4 季)， AMD 指引較為疲弱，4Q23 僅 AI 相關業務狀況相對較好，Client、Embedded、Gaming 方面，仍在庫存調整或進入季節性波動，預計 4Q23 營收為 US$59~63 億 (+1.7%~+8.6%QoQ; +5.4%~+12.5%YoY)，毛利率 51.5%，展望低於市場預期。針對 AI 市場方面，AMD 持續看好 AI 相關發展，預計 2024 年 server GPU 營收可超越 20 億美金，MI300 預計可幫助公司取得更多相關業務。

二、AMD 展望僅 AI？後續商機看這裡

AI Server 產值倍增，相關供應鏈商機可期

受制於總體經濟通膨預期以及大陸需求不如預期，2023 年電子產業呈現 1H23 庫存調整、2H23 旺季不旺窘境，AI Server 需求持續強勁為全年亮點，雖然近期股價受地緣政治及總經因素回弱，惟長期趨勢仍未改變。

相關供應鏈因高速需求帶動 GPU 顆數增加 6-8 顆，在 GPU 模組互相高速傳輸要求下 CCL 料號由 Low Loss 提升至 Ultra low loss、PCB 板層數由 15 層提升至 20-30 層，ABF 額外增加 6-8 片需求、熱熱及組裝產值亦同步攀升，整體硬體產值相較一般 Server 提升 5-20 倍不等。

>> 想了解更多產業趨勢和受惠公司嗎？豐學 PRIME 限時優惠中，趕緊來體驗吧！

三、 台灣 8 檔 AMD AI 潛力股一次掌握！

依據公司最新釋出的展望，各產品線僅 AI Server 需求一枝獨秀，其餘產品仍受庫存調整及淡季影響。

對此，永豐投顧研究處認為 AI Server 股價雖受地緣政治及總經因素回檔，惟整體接單持續火熱仍為 2023-2024 年電子產業亮點，持續聚焦相關晶圓代工、PCB、散熱以及組裝次產業。

相對受惠廠商包含台積電 (2330-TW)、金像電(2368-TW)、台光電(2383-TW)、台燿(6274-TW)、欣興(3037-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣達(2382-TW) 以及鴻海(2317)。

各廠商細部產品和詳細應用場景請見：AI 受惠股、後續商機怎麼看？

■ 延伸閱讀推薦

1. 新手如何買股票｜從網路開戶到下單委託，買進第一支台股！

2. 股票買賣點怎麼看？MACD 指標是什麼？｜新手技術分析

3.KD 指標怎麼看？KD 黃金交叉是什麼意思、能看出轉折點？

4.【豐學 PRIME】歡慶上線，總經、產業、個股都幫你準備好了！限時免費中