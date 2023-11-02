Fed利率按兵不動 調高經濟成長評估

聯準會 (Fed) 週三 (1 日) 宣布，將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，為 2001 年以來最高，也是本輪升息周期首見連續 2 個月不升息的情況。

聯準會釋出最新聲明重申，委員會仍確定進一步收緊政策的程度，以實現其通膨目標。委員會將繼續評估更多資訊及其對貨幣政策的影響。

同時，聯準會聲明還反映自 9 月利率會議以來更好的經濟數據。最新聲明指出：「經濟活動在第三季度以『強勁』的速度擴張。」而 9 月份的聲明稱「經濟以『穩健』的速度擴張。」最新聲明還指出，就業成長「自今年早些時候以來有所放緩，但仍然強勁。」

上週美國 10 年期公債殖利率曾短暫升破 5% 大關，引發市場震盪，聯準會週三聲明中暗示，近期美債殖利率的上升可能會對經濟和通膨造成壓力。

聲明寫道：「家庭和企業的金融和信貸狀況收緊可能會對經濟活動、就業和通膨造成壓力。」「這些影響的程度仍不確定，聯準會仍高度關注通膨風險。」

消息公布後，標普 500 指數走高 0.38% 左右，美債延續漲勢，10 年期公債殖利率降至 4.8% 左右，對利率政策敏感的 2 年期公債殖利率跌 7.5 個基點，暫報 4.996%。美元則下跌。