房貸利率邁向8%大關 上周美國房貸需求降至1996年來最低

房貸利率持續攀升，上周漲幅尤其大。根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，房貸總需求較前周下降 6%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.41% 升至 7.53%；自備 20% 頭款的貸款點數則從 0.71（包括發起費）升至 0.80。一年前同周，該利率為 6.75%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「隨著市場消化近期國債殖利率的上漲，上周房貸利率持續走高。因此，房貸申請陷入停滯，跌至 1996 年以來的最低水準。」

房貸再融資申請本周下降 7%，比一年前同周下降 11%。再融資現在占所有抵押貸款申請的比例不到三分之一。不過兩年前，當利率創下多項紀錄低點時，再融資需求約占所有房貸申請的四分之三。

購屋房貸申請本周下降 6%，較一年前同周下降 22%。

坎恩表示：「隨著利率快速上升，越來越多潛在購屋者退出市場，購屋市場活動放緩至 1995 年以來的最低水準。」他還指出，彈性利率房貸 (ARM) 申請有所增加。ARM 占申請量的 8%，高於大約一個月前的 6.7%，當時利率略低。ARM 提供的利率較低，但固定期限較短，通常是 5 年或 10 年。

《抵押貸款新聞日報》另一項每日房貸利率調查顯示，本周 30 年期固定利率平均利率進一步走高，周二 (3 日) 達到 7.72%。投資人正在對優於預期的經濟數據做出反應，這可能將推動聯準會將採取更激進的升息政策。