〈財報〉必勝客美國銷售遲緩 拖累百勝餐飲上季營收

百勝餐飲集團 (YUM-US) 周三 (1 日) 公布的第 3 季營收未達分析師預期，主要是受到必勝客同店銷售成長疲軟的影響。

在周二 (31 日) 晚間其中國業務的獲利財報則更為黯淡。百勝中國 (YUMC-US) 財務長 Andy Yeung 表示，9 月下旬至 10 月的銷售疲軟，損害了其第 4 季業績。中國是肯德基最大的市場，也是必勝客的第二大市場。

即使如此，百勝執行長吉布斯 (David Gibbs) 在財報聲明中表示，該公司預計業績將優於其長期成長演算法，即 5% 的銷量成長、7% 的系統銷售成長和 8% 的營業獲利成長。

百勝餐飲集團的股價在周三盤前交易下跌超過 1%，而百勝中國則下跌超過 14%。

該公司財報與華爾街的預期比較如下：

●調整後每股獲利 1.44 美元，高於預期的 1.28 美元

●營收 17.1 億美元，低於預期的 17.7 億美元

該餐飲公司第 3 季淨利 4.16 億美元，合每股 1.46 美元，高於去年同期的 3.31 億美元和每股 1.14 美元。百勝對其印度加盟商投資的公允價值重新計算，使每股獲利增加了 5 美分，而外匯則使其每股獲利下降了 1 美分。

不計加盟損失、某些稅收優惠和其他項目，百勝餐飲每股獲利 1.44 美元。

淨銷售額成長 4% 達 17.1 億美元。吉布斯表示，上季該公司創下數位銷售成長的新紀錄。

由於 Taco Bell 美國門市和肯德基國際餐廳的強勁銷售，百勝集團本季同店銷售額成長 6%。

本季肯德基同店整體銷售成長 6%，超過 StreetAccount 預期的 5.6%。該炸雞連鎖店的國際部門表示，受最大市場中國強勁成長的推動，同店銷售額增長了 7%。

但在其第二大市場美國，肯德基的同店銷售成長持平。該連鎖店最近在其美國陷入困境。它的市占率已經輸給雞肉領導者 Chick-fil-A 和 Restaurant Brands International (QSR-US) 的 Popeyes，後者最近取代肯德基成為美國第二大雞肉連鎖店。

Taco Bell 同店銷售額成長 8%，超過 StreetAccount 預測的 6.3%。該連鎖店的強勁銷售主要來自其美國餐廳。其不斷擴張的國際部門同店銷售額成長 1%。

必勝客的同店銷售額僅成長 1%，低於 StreetAccount 預測的 1.7%。該披薩連鎖店的國際餐廳同店銷售額成長 2%，而美國同店銷售額持平。

必勝客並不是唯一一家難以贏得美國消費者青睞的披薩連鎖店。其競爭對手達美樂披薩 (Domino’s Pizza)(DMZ-US) 第 3 季同店銷售額下降了 0.6%。

百勝餐飲集團本季開設 1100 多家餐廳，總餐廳規模成長 6%。