〈財報〉致力削減成本 CVS上季業績超過預期

因削減成本並解雇數千名員工，CVS Health (CVS-US) 周三 (2 日) 公布的第 2 季獲利和營收超出預期。

在分別以 80 億美元收購 Signify Health 和 106 億美元收購 Oak Street Health 後，CVS 實施了一項成本削減計畫，進一步進軍醫療保健服務領域。該計畫部分內容要求裁員 5000 人。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，CVS 第 2 季業績與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 2.21 美元，高於預期的 2.11 美元

●營收 889 億美元，高於預期的 865 億美元

這家醫療保健巨頭本季淨利為 19.1 億美元，合每股 1.48 美元，較 2022 年同期下降 37%，當時的淨利為 30.4 億美元，合每股 2.29 美元。排除一次性項目，CVS 本季每股獲利 2.21 美元。

該公司本季營收為 889 億美元，較去年同期成長 10%。

CVS 維持全年調整後每股 8.5 至 8.7 美元的獲利財測不變；上季由於近期收購相關成本而將財測削減了 20 美分。

該公司的健康服務部門產生 462.2 億美元的營收，較 2022 年同季成長了 7.6%。該部門包括藥品福利管理部門 CVS Caremark 以及在醫療診所或經由遠距醫療提供的醫療保健服務。

由於處方藥量增加，CVS 零售藥房部門銷售額達到 287.8 億美元，也較去年同期成長 7.6%。與去年同期相比，30 天的處方數量增加了 2.4%，其中不包括新冠疫苗接種。與 2022 年同季相比，同店處方量成長近 5%。

該公司的健康保險部門產生 267.5 億美元的營收，較 2022 年第 2 季增加 17.6%。該部門包括 Aetna 的平價醫療法案、優惠醫療保險 (Medicare Advantage)、醫療補助以及牙科和視力計劃。

保險部門的醫療福利比率本季上升至 86.2%，而去年同期為 82.7%。較低的比率通常代表公司收取的保費多於支付的福利，從而導致更高的獲利能力。其計算方式是衡量支付的醫療費用總額相對於收取保費的比率。