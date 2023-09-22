空頭集結 ARM連五黑 盤中一度跌破IPO發行價

在空頭集結下，剛風光上市一周的英國晶片設計商安謀 (ARM) 周四 (21 日) 連續第五個交易日收黑，盤中首度跌破每股 51 美元的發行價。

軟銀控股的 ARM 周四終場下跌 1.4% 至每股 52.16 美元，盤中最低曾跌至 49.85 美元，低於上周三 (9 月 13 日) 公布的首次公開發行 (IPO) 定價。

本周才剛掛牌交易的行銷自動化業者 Klaviyo(KVYO-US)、生鮮外送軟體 Instacart(CART-US)，上市後表現普普。Klaviyo 本周三掛牌，周四僅收高 2.9% 至每股 33.72 美元，而本周二掛牌的 Instacart 在周四漲 1.8% 至每股 30.65 美元，只比每股 30 美元發行價略高。

ARM 周四的跌幅，與大盤那斯達克綜合指數的 1.8% 相仿，主要反映投資人對聯準會 (Fed) 實施限制性利率政策時間比預期久的擔憂。

但這三家公司在令人高度期待的 IPO 後紛紛呈現疲弱走勢，讓人對乾涸超過 18 個月 IPO 的振奮效果能否實現，打上大大的問號。

空頭正在做空 ARM，根據資料分析業者 Ortex，ARM 被借出 1400 萬股，約占其自由流通股數的 8%，比前一日的 5% 上升。賣空者會先跟別人借該檔股票來賣出，之後再買入，因此借券股數和放空程度通常是接近的。

Ortex 資料顯示，比起其他股票，ARM 似乎更受空頭青睞。自該股掛牌至今七天，軟體商 Simpple(SPPL-US) 借券賣出的比率為 3.1%，美妝品銷售商 Oddity Tech(ODD-US) 只有 0.3%。

Ortex 共同創辦人 Peter Hillerberg 說：「這是我們在 IPO 上市後一周的股票中，看到放空比率數一數二高的股票。這似乎代表某些市場參與者的負面看法。」

去年由於美股大跌、利率上升和擔憂美國經濟衰退，許多準備 IPO 的公司因估值大幅縮水而擱置計畫。路透本月稍早分析 LSEG 資料後發現，過去四年來，美國前十大 IPO 案的個股，股價平均比掛牌首日收盤價下跌 47%。