〈車王電拓海外版圖〉電巴系統將於東京營運 不排除日本設廠

汽車零組件廠車王電 (1533-TW) 今 (31) 日宣布，與美國 OPTIMAL 簽訂多項合約，而除了在美國市場有明確計畫，旗下華德動能 (2237-TW) 的電動巴士系統也預計在明年初於日本東京地區正式上路營運，未來不排除與日本合作夥伴在日本共同設立電動巴士生產工廠。

華德動能說明，與日本住友和西鐵在日本九州的電動巴士合作案，在日本交通業界造成廣大迴響，預計明年初華德的電動巴士系統會在日本東京地區正式上路營運，至明年底，安裝華德系統的電動巴士在日本上路營運數量可望超過 60 台。

車王電暨華德動能更規劃，未來將結合日本合作伙伴，在日本當地設立電動巴士生產工廠。

除了電動巴士持續搶占海外市場，華德動能旗下專注在軟體的子公司銓鼎開發的先進大眾運輸服務 APTS(Advanced Public Transportation Service)、車隊營運管理平台及智慧充電管理系統，已在越南落地，接下來將在日本、美國市場推展。

另外，華德動能進一步指出，長年深耕鋰電池載具，也是氫能燃料電池新創公氫豐綠能的主要投資者，期待藉由氫豐綠能獨創且高性價比的金屬板燃料電堆及燃料電池系統整合優勢，在氫能領域打下另外一片江山。