鎧俠收購談判破局後 威騰電子將分拆快閃記憶體業務

根據多家媒體周一 (30 日) 報導，威騰電子 (Western Digital) 將在明年下半年分拆成兩家獨立上市公司，分別專注硬碟和快閃記憶體市場。就在幾天前，該公司與日本鎧俠就記憶體業務合併的談判傳出破局。市場分析認為，威騰電子分拆此舉是在鎧俠收購案失敗後的最佳「B 計畫」。

消息傳出後，威騰電子 (WDC-US) 早盤股價大漲 7.70%，每股暫 41.95 美元，盤前股價一度漲逾 10%。

根據威騰電子周一的聲明，其分拆出來的快閃記憶體業務將專注電腦、設備和行動硬碟的記憶體，至於硬碟業務則將專攻雲端資料中心銷售高容量記憶體。此舉旨在以免稅的方式進行，計劃在明年下半年開始。

市場分析認為，威騰電子分拆其快閃記憶體業務的「B 計畫」可能是在與鎧俠收購失敗後實現股東價值最大化的最佳結果。而且這個分拆時機可能對威騰電子有利，因為硬碟和記憶體業務都將復甦。

日經 (Nikkei) 曾在上周報導，威騰電子與鎧俠快閃記憶體業務合併談判已經終止，原因是鎧俠投資人 SK 海力士的反對讓這起交易變得複雜。

除此之外，持有威騰電子近 10 億美元股權的維權投資人、知名避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 敦促威騰電子分拆這些業務後，該公司啟動審查。

據了解，威騰電子一直在努力應對全球記憶體晶片供應過剩與需求疲軟問題，這反過來也加大晶片製造商整合的壓力。倘若這筆交易順利完成，合併後的公司將控制全球 NAND 快閃記憶三分之一市占，與全球最大的三星電子平起平坐，還威脅到全球 NAND 快閃記憶體三哥 SK 海力士的地位。

威騰電子執行長格克勒 (David Goeckeler) 周一在財報電話會議上表示：「在全面評估一系列替代方案後，威騰電子管理團隊和董事會決議，分拆快閃記憶體業務是目前最佳的可執行方案。」

威騰電子周一美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報。根據財報，威騰電子第一季 (截至 9/29) 營收年減 26% 至 27.5 億美元，但仍略優於華爾街分析師預期。快閃記憶體業務營收下滑 9.6% 至 15.6 億美元、硬碟業務下滑 40.7% 至 12 億美元。