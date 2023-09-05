〈華航北美大進擊〉貨運價仍較疫前高3成 看好Q4這二種產業出貨

華航 (2610-TW) 今 (5) 日最新指出，儘管航空貨運運價較疫情期間回跌，但整體仍較疫前好，「價格多出 3 成左右」，接下來仍有望出現一波反彈，尤其期待半導體、醫療等產業第四季的出貨表現；華航強調，持續爭取中長期包艙合作中，並因應物流鏈改變，評估印度和北美其他航點貨機開航可行性。

上半年航空貨運受經濟增長趨緩衝擊，不過，華航看好，下半年將迎來傳統消費旺季，在庫存回復正常水位下，需求有望回暖，尤其高度仰賴航空貨運的半導體及電子產業，以及新興 AI 智能產業的崛起，帶動貨量漸回溫。

對於北美市場，華航資深副總經理陳奕傑進一步說明，以雙機種全貨機運力投入，美洲出口主要貨品為季節性鮮活蔬果及水產海鮮，例如，7-8 月即以當季盛產的櫻桃、水蜜桃載運最為頻繁，而工商業機械設備及零件、飛機航材及發動機、半導體機台設備也有持續穩定的載運需求；進口貨品則主要為消費性電子產品、電商網購貨品、伺服器設備、汽車零組件等。

華航於北美擁有貨機航點共 9 個，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖，美國中部的芝加哥、達拉斯，美東的紐約、邁阿密、亞特蘭大，以及全球貨運量第三大機場的安克拉治，其中，洛杉磯是華航全球最大的貨運中心；而華航也在洛杉磯、舊金山及紐約三地設置自營倉庫，具領先國際業界的貨運優勢。

同時，華航於休士頓、波士頓設立貨運據點與銷售團隊，爭攬當地機台設備和大型機械工具貨源，衝刺貨運營收。

而華航每周約有 16 架班次起降阿拉斯加安克拉治機場，疫情期間甚至高達每周近 40 班，甚至曾有 7 架貨機同時出現在安克拉治機場的盛況。

華航每周飛航全球已達 111 班貨機，北美占近 40% 運能，近一年載運超過 33 萬噸往返亞洲與美國，市占率近 15%。

除了北美市場，因應日本汽車產業出口強勁需求，華航深耕日本出口美國市場，年初增開名古屋直飛芝加哥貨機航班，也持續安排大阪直飛芝加哥定期航班，發揮貨機運量大、航程遠的優勢，另搭配陸運卡車轉運，將貨運服務範圍幅射至全美各主要城市，並透過聯航合作，延伸航網至加拿大和中南美洲。

對於物流鏈改變、產線移轉趨勢，陳奕傑指出，正持續關注評估印度和北美其他航點貨機開航可行性，另結合客機腹艙運能，在中國、東南亞航網發揮經台轉運的運輸效益。

惟航空燃油價格仍處於高點，市場運價浮動大，華航將以穩定運力為優先。

華航甫於 8 月引進第 7 架 777F，9 月起派飛美國，目前營運的 7 架 777F 貨機主要派飛越洋線，預計明年第一季陸續再交付 3 架，屆時 777F 機隊達 10 架規模。

考量疫後客運復甦，逐步增加腹艙酬載運量，華航也持續檢視貨機機隊營運規模，8 月經董事會決議出售 5 架 747-400F 貨機。

據 IATA 統計，在國際酬載貨物延噸公里 (FRTK) 方面，華航去年載貨量達 6,359 百萬延噸公里，在全球排名第 10，在台灣進出口及轉口貨運中，市占率 40.63% 居冠。

華航於疫後轉為「客貨並進」策略，上半年貨運營收 293.2 億元仍比疫前 2019 年多 40%。