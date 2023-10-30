全聯最大生鮮處理中心曝光 鮭魚年銷售額破10億元

連鎖超市龍頭全聯今 (30) 日對外展示旗下全台最大生鮮處理中心─五股善美的生鮮處理中心 (Process Center，簡稱 PC 廠)，以及挪威鮭魚處理冷鏈，全聯表示，全台門市一年賣出 45 萬條鮭魚，換算疊起來可達 660 座 101，今年預計鮭魚銷售業績將突破 10 億元大關，創新里程碑，而明年續成長 10% 達 11.2 億元。

全聯五股善美的生鮮處理中心。(鉅亨網記者王莞甯攝)

全聯去年光是銷售挪威鮭魚，即創下近 10 億元的營收，榮登全聯鮮魚類銷售冠軍，全聯指出，貨源來自世界最大鮭魚養殖商之一 SalMar(全台每 10 尾挪威鮭魚有約 4 尾來自 SalMar)，而從挪威冷藏空運來台的鮭魚，不僅是生魚片等級鮮度，保鮮的關鍵更在全聯善美的生鮮處理中心，從生鮮處理中心開始，僅需約 1 天時間即可全程冷鏈抵達北部各門市。

全聯說明，五股 PC 廠 2017 年 4 月啟用，佔地 1800 坪，斥資 20 多億元打造，是全聯投資的第三座生鮮處理中心，也是全台最大生鮮處理中心，建物可分為地上 6 層和地下 1 層，主要負責北台灣每日生鮮魚肉商品進貨驗收、清洗分切處理、包裝貼標、分貨到店，以及調理熟食進貨驗收及分貨，可供應近 500 家北部門市。

由於全聯生鮮占總營收比重達 22%，為強化強化競爭力，廠內率先導入規模最大的生鮮 SORTER 自動化系統，全聯說明，此項運用在物流配送的技術，是五股 PC 廠的運作核心，全程冷鏈，每小時可處理 6,000 籃商品，是全聯獨家引進的技術。

全聯全台門市一年賣出 45 萬條鮭魚。(鉅亨網記者王莞甯攝)

全聯鮭魚季即日起祭出生鮮鮭魚產品多項優惠，全聯強調，由於採購能力強大，才做得到直接與國際大廠商合作，隨著國際原物料價格相對持穩，下半年鮭魚價格已較上半年回落。

SalMar 則說明，台灣消費鮭魚每人均價是亞洲國家最高，顯示台灣人對鮭魚的喜愛程度很高，從挪威空運直送台灣每日的鮭魚量達 3000 條。