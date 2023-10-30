聯發科攜手國科會 將AI科普教育向下扎根

聯發科 (2454-TW) 重視 AI 教育向下扎根，旗下教育基金會贊助國科會臺灣科普環島列車的「AI 人工智慧」主題車廂今 (30) 日啟航，預計將在五天內巡迴全臺，將 AI 科普及實作體驗推進全臺，讓更多學子有機會親身接觸前沿的 AI 科技。

聯發科「AI 人工智慧」主題車廂涵蓋多項體驗活動讓學生探索 AI 世界，如「不插電的 AlphaGo」以 AI 圍棋遊戲帶出機器學習的體驗；「身體遙控器」讓學生親身體驗手勢與臉部辨識；「ChatGPT 繪畫大挑戰」讓學生感受生成式 AI 的魔力與創意；「AI 大神探」提供學生機會自行訓練 AI 模型、實作資料擴增。

聯發科期待透過這些活動，串聯高中至國小學生，讓登上科普列車的學生在有趣的旅程中，學習到 AI 原理與多元應用。

為讓列車中的活動更加豐富，聯發科「AI 人工智慧」主題車廂特邀師大附中、桃園高中、高雄中學的學生擔任關主，並已在暑假時邀請同學至聯發科完成關主培訓，科普列車啟航後，擔任關主的高中生們將帶領中小學生在主題車廂中進行各項 AI 體驗活動，大手牽小手，激發下一代對新興科技的興趣與熱情。

聯發科表示， 「AI 人工智慧」的浪潮不僅是產業數位轉型的重要趨勢，更是教育向下紮根的關鍵基礎建設，公司今年首度參與國科會的臺灣科普環島列車，將抽象的 AI 技術科普化，期盼對 AI 有興趣的朋友們與學生們都能有所助益。

聯發科致力於 AI 落地推廣，產業、教育雙管齊下，除了持續追求技術領先，為全球超過 20 億台的電子產品，如智慧型手機、平板電腦、電視、汽車及網通設備等提供具有 AI 功能的 IC 設計方案。

同時，聯發科教育基金會也透過《智在家鄉》數位社會創新競賽、《STEM 造課師》師培計畫，鼓勵社會各界及中小學教育現場關注 AI 等科技發展，用以解決家鄉生活問題，創造教學創新的可能，未來將持續致力於加速 AI 落地應用與推廣普及，讓更多人體驗並受惠於 AI 帶來的便利與創新。