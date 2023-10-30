〈台泥新品發表會〉三大低碳新品亮相 轉型「高質化」建材品牌

台泥 (1101-TW) 今 (30) 日舉辦「Total Climate 系列低碳建材」發表會，展出三大低碳新產品，逐漸從過往以銷售噸數計價的上游原料商，轉型為「高質化」商品的建材品牌。

台泥董事長張安平致詞時表示，2017 年接任時，就在公司外牆寫著 Total Climate Commitment，其實就已經在往低碳走了，現在踏出第一步，TCC 變成 Total Climate concrete，水泥混凝土不管怎麼樣，仍舊是最重要的建材，而且是無法替代的低碳建材。

此次台泥發表包括「品牌低碳水泥－卜特蘭石灰石水泥」、「台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土」、UHPC 低碳高質化建材等新產品，共上百位營建業及經銷商代表與會，共同推動營建減碳、低碳城市。

台泥說明，石灰石水泥是目前歐洲市場趨勢，使用率超過 3 成，台泥透過研發更低碳的綠色配方，讓卜特蘭石灰石水泥可完全取代傳統卜特蘭 I 型水泥，減碳達 15.4%，也有更高早期強度表現。

至於 50% 綠色配比的卜特蘭石灰石水泥混凝土，較傳統混凝土耐久性更佳、早期強度更高，坍度與卜特蘭 I 型水泥混凝土一致，也與傳統使用的混凝土藥劑完全相容，可使用於一般建築及工程。

UHPC 超高性能混凝土方面，除了先前能源展亮相、結合 UHPC 與新能源的專利防火滅火儲能櫃 EnergyArk 外，台泥此次也推出 UHPC 版片、KT 版、磚類產品。