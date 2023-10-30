〈房產〉今年前三季拍賣房屋移轉創史上新低 台南拍賣數逆勢增4成

法拍不再是反指標，今年經濟走弱、不動產市場成交量減少，但前三季拍賣移轉量卻創史上同期新低，今年全三季全台拍賣移轉棟數僅 2655 棟，與去年同期相較大減 17.2%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，過去市場不佳引發斷頭潮，主要房貸利率都在 5% 以上，今年平均房貸利率雖站上久違的 2%，還在房貸戶能應付的範圍，此外，這幾年房價飆漲，屋主若有財務困難需變現，在一般市場讓利出售往往能順利脫手，流入法拍的量體小，故拍賣移轉創新低。

過去拍賣移轉量被視為不動產市場的反指標，市場趨冷時法拍量大增，然而近幾年情況全然不同，一般市場冷、法拍市場也冷，拍賣移轉量最大的六都，今年前三季除了台南市拍賣移轉年增 45.6% 外，其他五都皆下滑，台北市、新北市、桃園市都下跌超過 2 成，高雄市下降 19.8%，台中市下跌 9.7%，台南市除了是六都中唯一拍賣移轉上揚的區域，今年前三季拍賣移轉 348 棟，總量在六都中排名第二，僅少新北市 15 棟。

住商不動產台南湖美帝堡加盟店店東施慶瓏表示，台南市今年拍賣移轉量大增有幾個因素影響，首先，台南過去的拍賣移轉基期低，所以量體增加數據反應更加明顯，再者，今年大環境不好，個體戶、企業主深受衝擊，抵押的不動產流入法拍機會提升，除此之外，觀察台南市有不少地籍清理及公同共有的物件進入法拍，以法拍解套，這很可能是移轉量大幅增加的原因。

高房價時代買方、投資人尋找低價物件，法拍市場機會最高，郎美囡提醒，法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，得標後必須在拍定 7 日內繳清尾款，有銀行可提供代墊款，但利率可能在 6% 以上，況且，許多法拍屋債權狀況複雜，或有特殊情形法院不點交，可能取得所有權卻無法使用，建議詳閱法拍物件的詳細資料，並確實了解整個拍賣程序，以免投入資金卻白忙一場。