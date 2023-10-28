〈以巴衝突〉以色列擴大加薩軍事行動 聯合國大會通過「人道休戰」決議

以色列國防軍 (IDF) 表示，以色列空中和地面部隊正在擴大位於加薩走廊的軍事行動，統治巴勒斯坦自治區的武裝組織哈瑪斯 (Hamas) 表示，已準備好「全力對抗」，迎戰以色列攻勢。聯合國大會通過一項決議，要求以哈立即實現「人道主義休戰」，並呼籲為加薩提供緊急人道救援。

哈馬斯與以色列交戰進入第 21 天。路透報導，IDF 發言人哈加里（DanielHagari）周五傍晚在電視記者會中說：「除了過去幾天的攻擊外，地面部隊今晚正在擴大攻勢。」這番話令人擔憂推遲已久的地面進攻是否將展開。

哈加里還說，以色列空中部隊對哈瑪斯挖掘的隧道等基礎設施，進行大規模攻擊。

哈瑪斯稍早表示，加薩走廊的通訊和大部分網路被切斷。

哈瑪斯的武裝側翼卡薩姆旅 (Ezzedineal-Qassam Brigade) 周五晚間證實，正與以軍在加薩東北部城鎮和中部地區兩地激烈交戰。

哈瑪斯周六一早發表聲明說：「卡薩姆旅和所有巴勒斯坦抵抗力量已做好充分準備，將全力對抗 (以色列) 侵略，並挫敗其入侵行動。(以色列總理) 內唐亞胡 (Netanyahu) 和他被挫敗的軍隊，將無法實現任何軍事勝利。」

以色列地面部隊聚集在加薩走廊外已有一段時間。半島電視台夜晚直播畫面顯示，加薩走廊頻繁發生爆炸，且以軍空襲擊中了當地主要醫院，但路透無法證實相關報導的真實性。

以軍周五指控，哈瑪斯利用該醫院做為隧道和作戰中心總部，此說法遭哈瑪斯駁斥。

聯合國大會通過「人道主義休戰」決議

另一方面，聯合國大會 (The UN general assembly) 周五以壓倒性票數通過決議，要求以色列與哈瑪斯立即實現「人道主義休戰」(humanitarian truce)，讓援助物資進入加薩走廊和保護平民。

路透指出，這項決議雖然沒有法律約束力，卻帶有政治意味並反映全球看法。

這項由阿拉伯國家提出的決議，以 120 票站成、45 票棄權、14 票反對，最終獲得通過。以色列和美國都投下反對票，義大利、日本、英國、澳洲、南韓、印度、烏克蘭等國棄權。

聯合國大會決議關注的是加薩走廊人道局勢，特別呼籲「立即」供應水、食物、燃料和電力，並讓人道主義援助「暢通無阻」。

就在以色列宣布擴大軍事行動後，美國國安局 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 表示，美國支持以色列暫停在加薩走廊行動，讓人道援助、燃料和電力可以送抵當地平民。

柯比未直接提及以軍擴大軍事行動，而是表示華府支持以色列自主捍衛的權利，並補充說明美國並未替以色列「畫紅線」。