〈紐約匯市〉美Q3經濟加速成長 美元指數連三紅

美元指數周四 (26 日) 連三日上揚，美國稍早公布第三季經濟成長率創兩年新高，再次無視去年以來市場上對於經濟即將陷入衰退的警告。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.12%，至 106.65。DXY 盤中最高升至 106.89，為近三周高點。

美國商務部周四公布，第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率達 4.9%，創 2021 年第四季以來新高，且優於市場預期，因勞動力市場緊俏推高薪資，進而提振消費支出。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示：「這進一步證實了這樣的訊息，即美國經濟依舊堅挺，通膨也有些頑強。某種程度來說，這對美元有利。」

繼本週稍早公布的採購經理人指數 (PMI) 後，最新 GDP 報告再次凸顯出，比起英國和歐盟，美國的經濟實力相對強韌。

瑞銀 (UBS) 資深美國經濟學家 Brian Rose 表示，美國第三季 GDP 的強勁表現，加劇了市場之間的緊張關係。經濟數據表現佳，也意味著聯準會可能採取更嚴厲的限制措施，這可能繼續造成市場波動，直到投資人確信經濟正在降溫但不會陷入崩潰，且利率衝擊結束為止。

與此同時，歐洲央行 (ECB) 周四如預期維持利率不變，終止連十升，但也堅持任何與降息有關的討論都還太早。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 表示：「這次的聲明和 9 月非常相似，他們顯然不得不承認通膨降溫的事實，如他們所預期，但他們卻仍試圖保持鷹派傾向，稱通膨依然過高。」

在歐洲央行宣布決策不變後，歐元一度貶至逾一周低點，尾盤收復部分貶勢，小跌 0.1% 至 1.0558 美元。

日元延續疲軟走勢，兌美元匯價最低貶至 150.78，再創一年新低，截稿前下跌 0.15%，至 150.37 日元兌 1 美元。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 稍早警告投資人不要再拋售日元，稱當局正在密切關注匯率走勢。他沒有針對干預的可能性發表評論。

近期全球利率飆升，加劇了日本銀行 (央行) 在下周調整殖利率曲線控制政策 (YCC) 的壓力。與美國的利差不斷擴大，導致日元持續走軟，而相對較低殖利率，也讓日元更容易成為空頭和融資交易的目標。

Bechtel 指出，日本當局對匯市的干預行動，不僅取決於日元的交易水準，還考量到匯率的波動性。日銀將在 10 月 30 日至 10 月 31 日召開貨幣政策會議。

澳幣自盤中觸及的一年低點回升，上漲 0.2% 至 0.6321 美元。澳洲央行總裁表示，日前公布的通膨數據意外升溫，符合決策官員們的預期，央行正在考慮是否需要進一步升息。

加密貨幣方面，比特幣在連日走高後於周四回軟，下跌 1.8% 至 34,129 美元。對比特幣 ETF 即將上市的樂觀預期，本周帶動比特幣飆漲 14%。

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