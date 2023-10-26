勞動市場下滑恐引發衰退 策略師警告：美國消費者正步向懸崖

策略師表示，美國消費者的麻煩正在醞釀中，勞動市場的大幅下滑可能引發經濟衰退。

金融諮詢公司 Longview Economics 執行長瓦特林 (Chris Watling) 表示：「美國消費者基本上正在走向懸崖。」

他表示，近期的一系列經濟指標顯示，消費者正迅速耗盡多餘的現金，而家庭儲蓄正面臨壓力。

他說，「當然，過去幾個月零售銷售相當強勁，每個人都對此感到非常興奮。但事實上，如果看看正在發生的事情，家庭儲蓄率已經下降，而且實質儲蓄率已經下降。收入成長已經連續 3 個月出現負成長。」

瓦特林指出，「所以，這並不完全是好消息。我的意思是，恰恰相反，我認為美國消費者將面臨一些真正的挑戰。」

不少數據顯示美國經濟可能在今年下半年再次表現出色。

根據《道瓊》共識估計，第 3 季國內生產毛額 (GDP) 預計將年化成長 4.7%。商務部將於美東時間上午 8:30 發布 GDP 初值。

如果這項預測成為現實，該報告將反映 2021 年第 4 季來最強勁的美國經濟產出。當時的成長率略低於 7%。

許多策略師、資產管理者和執行長仍然對長期經濟前景感到擔憂，並將繼續密切關注前瞻性訊號，尋找美國能否避免衰退的線索。

美國經濟及其關鍵的消費者數據先前已多次被消化，但聯準會保持流動性的舉措在一定程度上有助於保持經濟成長。

瓦特林表示，「我們看到消費者承受著很大的邊際壓力。事實上，勞動市場也承受著很大的壓力。這個月的就業情況不錯，但如果看一下勞動市場可能走向的許多指標，你會發現其中許多指標都處於邊緣狀態。」

他補充說：「我認為，未來幾個月勞動力市場將開始更嚴重地惡化，屆時經濟衰退將開始。」

在被問及他的預測對股市意味著什麼時，瓦特林回答：「我認為股市的領漲族群可能正在改變。自 7 月以來，科技股一直承受著很大的壓力，股市正在努力確切地知道自己想要走向何方。」

他說，「但從我們的角度來看，可以看到一兩個月的反彈。它已經受到了很大的打擊，市場自 7 月以來一直在下跌，但如果著眼於未來幾個月，你會希望減持股票。」「我認為美國正處於一段艱難時期。」