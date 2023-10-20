黑石總裁：殖利率持續飆升 美國經濟支柱恐受衝擊

黑石集團總裁 Jonathan Gray 表示，美國消費者即將感受到債券殖利率飆升所帶來的痛苦。

本週美債殖利率持續走高， 繼本月初創下 16 年新高後，10 年期公債殖利率週四持續飆升至 4.958%，盤中更一度突破 5%，創下 2007 年來首次。

Gray 在接受採訪時表示，當 30 年期抵押貸款和汽車貸款的成本高達 8% 時，消費者行為就會受到影響。如今的經濟成長一直非常有彈性，但如果維持政策緊縮並持續這麼久，必然會導致經濟放緩。

在經濟的某些領域中，人們已經明顯感受到殖利率上升和借貸成本上升。30 年期固定抵押貸款利率上升 8%，創下 2000 年以來首次，過去一年中抵押贷款利率穩步上升至，使美國房地產市場陷入癱瘓狀態，交易量創下 13 年新低。

同時，聯準會數據顯示，8 月商業銀行 24 個月個人貸款利率升至 12%，創下 2007 年以來的新高。對美國消費者來說是壞消息，而在過去 18 個月聯準會收緊貨幣政策的過程中，美國消費者支出一直是經濟實力的支柱。但隨著債務成本不斷上升，強勁的消費者支出熱潮可能很快就會停止。

據舊金山聯邦儲備銀行的數據顯示，上一季美國家庭可能就已經耗盡了疫情期間多餘的儲蓄，而 影響 4,300 萬人的學生貸款支付剛剛在 10 月初恢復。摩根士丹利最近的一項調查顯示，約 34% 的借款人表示他們無法償還貸款。